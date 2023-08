Renommierter Preis für Jülicher Forscher : Ein Leben für die Nuklearchemie

Preisverleihung im kanadischen Saskatoon: Prof. Syed Muhammed Qaim (links) erhält den „President’s Award“ des World Council on Isotopes. Foto: WCI/David Stobbe

Jülich Pensioniert ist er schon lange, und doch beschäftigt die Nuklearchemie Syed Muhammed Qaim noch immer jeden Tag. Für seine „nachhaltige Pionierarbeit“ auf dem Feld ist der 82-jährige Jülicher nun in Kanada ausgezeichnet worden.

Er ist Chefredakteur einer monatlich erscheinenden, international anerkannten Fachzeitschrift, hat einen Lehrauftrag an der FH und ist täglich am Institut für Nuklearchemie am Forschungszentrum anzutreffen. Was nach einem ambitionierten Berufsalltag klingt, ist Syed Muhammed Qaims Ruhestand, während dem ihn die Erzeugung von Radionukliden für die Anwendung in der Medizin – in der Bildgebung, Hirnforschung, Früherkennung und Therapie von Erkrankungen – nicht loslässt.

Der 82-Jährige relativiert: Ins Institut am Forschungszentrum Jülich (FZJ), wo er weiterhin einen eigenen Schreibtisch hat und ehrenamtlich unter anderem jungen Kolleginnen sowie Kollegen, Doktorandinnen und Doktoranden beratend zur Seite steht, fahre er immer erst gegen 12 Uhr. „Meine Frau und ich frühstücken gern in Ruhe“, erläutert er. Den Kurs, den er im Studiengang Nuclear Applications (Nukleare Anwendungen) an der FH Aachen auf dem Jülicher Campus jedes Semester unterrichtet, hat er über die Pensionierung hinaus behalten. Und die redaktionelle Arbeit, die er seit 26 Jahren in das Sichten und Korrigieren wissenschaftlicher Artikel für „Radiochimica Acta“ steckt, sei ein Hobby, sagt er. Ein Hobby, mit dem er sich zehn bis 15 Stunden in der Woche befasst.

Die Autorinnen und Autoren, die in der Zeitschrift veröffentlicht werden, kommen aus aller Welt. Die Wissenschaft in Entwicklungs- und Schwellenländern zu unterstützen, liegt Qaim am Herzen. Er ist Fellow, also Ehren- oder Gastmitglied, an der Islamic World Academy of Science in Jordanien, der World Academy of Science in Triest und der Academy of Science in seinem Herkunftsland Pakistan. Einen Kurs für Studierende in Südkorea leitet er online als Tutor.

Bei seinen weitreichenden internationalen Tätigkeiten sei er immer wieder dankbar, so früh Englisch auf einem sehr hohen Niveau gelernt zu haben, erzählt Qaim im Gespräch mit unserer Zeitung. Seine eigene Karriere hat ihn über das britische Liverpool, wo er als junger Doktorand seine Frau kennenlernte, über Stationen in Pakistan bis in Anneliese Qaims Heimat Jülich gebracht. 1970 entschied das Paar sich für die Herzogstadt, Qaim nahm eine Stelle am FZJ an, das damals noch als Kernforschungsanlage Jülich fungierte. „Ich habe großes Glück gehabt“, sagt Qaim darüber, wie Beziehung und Karriere sich für ihn gefügt haben. „Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass Deutschland ein Land ist, in dem die Leistung zählt“, sagt der Wissenschaftler, der seit 1980 deutscher Staatsbürger ist.

Qaim ist zweifacher Ehrendoktor und Honorarprofessor an seiner Uni in Pakistan, seit einigen Jahren leitet er außerdem den Ausschuss für Bildung und Lehre beim World Council on Isotopes (WCI, dem Weltrat für Isotope), der sich über die friedliche Nutzung von Isotopen austauscht. Von der Organisation hat er vor kurzem bei einem Kongress in Kanada eine Auszeichnung für sein Lebenswerk erhalten. Mit dem „President’s Award“ wird seine „nachhaltige Pionierarbeit“ gewürdigt. „Er war über die vergangenen Jahrzehnte der eindeutige Vorreiter in seinen Bemühungen. Ohne seine Arbeit wäre das Feld medizinisch produzierter Radioisotope nicht annähernd so weit entwickelt, wie es heute ist“, heißt es in der Begründung.