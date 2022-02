Mehr als 100 Fälle : Reifenstecher treibt in Jülich sein Unwesen

Ein Unbekannter hat in der Innenstadt von Jülich eine Vielzahl von Autoreifen zerstochen (Symbolbild). Foto: dpa/Paul Zinken

Jülich Ein böses Erwachsen hat es am Donnerstagmorgen für viele Autobesitzer in Jülich gegeben: In der Innenstadt hat ein Reifenstecher sein Unwesen getrieben. Bislang sind mehr als 100 Beschädigungen bekannt.

In der Nacht zum Donnerstag gegen 3.10 Uhr stellten Beamte der Polizeiwache Jülich in der Kölnstraße bei sechs Wagen zerstochene Reifen fest. Im Rahmen der Fahndung nach dem Täter wurde die Polizei durch Zeugen auf einen Mann hingewiesen, der mit einer orangefarbenen Warnweste torkelnd im Bereich Walramplatz gesehen wurde. Die Person konnte durch die eingesetzten Beamten allerdings nicht mehr angetroffen werden.

Mittlerweile sind der Polizei mindestens 100 Fälle bekannt. Bei den bislang betroffenen Straßenzügen handelt es sich um die Römerstraße, Kurfürstenstraße, Kölnstraße, Grünstraße, Kleine Rurstraße, Walramplatz, Bauhofstraße, Lohfeldstraße, Kartäuserstraße, Adolf-Fischer-Straße, Dürener Straße, Alte Dürener Straße und der Buchenweg.

Da sich am Donnerstagmorgen immer noch Geschädigte bei der Polizei melden, kann noch keine Aussage zu der Anzahl betroffener Fahrzeughalter, sowie zur Höhe des Sachschadens gemacht werden.

Betroffene werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden und Anzeige zu erstatten. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Taten oder dem Täter geben können, erreichen die Polizei Düren unter der Rufnummer 02421/949-6425.

(red/pol)