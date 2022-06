Polizei sucht Zeugen : Unbekannte stehlen Altarkreuz aus Bourheimer Kirche

Jülich Unbekannte Täter sind in die Sakristei der Kirche in Jülich-Bourheim eingebrochen und haben dort das Altarkreuz gestohlen. Die Polizei sucht nun nach aufmerksamen Zeugen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei brachen ein oder mehrere Täter im Zeitraum zwischen Freitag, 20 Uhr, und Samstag, 9.45 Uhr, gewaltsam in die Sakristei der Kirche an der Sankt-Mauri-Straße in Jülich-Bourheim ein. Dabei soll ein Altarkreuz entwendet worden sein. Es handelt sich um ein rund 45 Zentimeter hohes und vergoldetes Messingkreuz.