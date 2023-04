Aktionsprogramm : Politikerinnen aufs Podium

Kreis Düren Als Abschluss des Aktionsprogramms „Frauen in die Politik“ kommen Scharrenbach, Gebauer, Peill & Co. für eine öffentliche Diskussionsrunde nach Jülich.

Im Kreis Düren gibt es 492 politische Sitze in den 15 Stadt- und Gemeinderäten. 110 davon, also gerade einmal 22,36 Prozent, sind von Frauen besetzt. Das soll sich ändern. „Frauen in die Politik!“ – das ist gleichzeitig Titel und Ziel eines bundesweiten Aktionsprogrammes, das auch in Jülich, Linnich und Titz umgesetzt wird und nach mehr als einem Jahr nun auf die Zielgerade einbiegt. Höhepunkt und Schlusspunkt zugleich soll am Mittwoch eine Podiumsdiskussion werden (Infobox), bei der Politikerinnen von ihren Erfahrungen und ihrer Motivation berichten werden, aber auch gemeinsam ins Gespräch darüber kommen sollen, was sich zugunsten von mehr weiblicher Beteiligung in der politischen Landschaft Deutschlands verändern muss.