Sanierung angestrebt : Politik will 150 Jahre altes Schulgebäude auch weiter nutzen

Die Verwaltung hält das 150 Jahre alte Schulgebäude an der Düsseldorfer Straße in Jülich nicht mehr für sanierungswürdig, die Politik will es unbedingt erhalten. Foto: Burkhard Giesen

Jülich Mit einem schnellen Beschluss, das 150 Jahre alte Westgebäude des Gymnasiums Zitadelle aus der Nutzung zu nehmen, ist die Politik in Jülich nicht einverstanden. Sie setzt auf die Sanierung und den Erhalt des Gebäudes.

Normalerweise ist die Politik dafür da, klare Ausrufezeichen zu setzen und zu beschließen. In der Sitzung des Planungsausschusses haben die Parteien ein Ausrufezeichen der Stadtverwaltung in ein Fragezeichen umgewandelt. Wie berichtet hatte die Stadtverwaltung vorgeschlagen, das 150 Jahre alte Westgebäude des Gymnasiums Zitadelle an der Düsseldorfer Straße in Jülich künftig nicht mehr zu nutzen, weil es „aufgrund des Alters vielschichtige bauliche Mängel“ aufweise.

Dazu hatte das Tiefbauamt der Stadt eine umfangreiche Liste von Maßnahmen erstellt. So muss beispielsweise eine Asbestsanierung vorgenommen und dringlich beim Brandschutz nachgebessert werden. Den hatte der TÜV bereits in einzelnen Punkten bemängelt. Auch im Bereich der technischen Gebäudeausrüstung muss investiert werden. So müssten etwa die Rohre der Heizungs- und Sanitäreinrichtungen komplett erneuert werden, zudem entspricht die Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik nicht mehr den heutigen Anforderungen an die Energieeinsparung.

Insgesamt hatte die Verwaltung den Finanzbedarf auf vier bis fünf Millionen Euro geschätzt und statt einer Sanierung des Gebäudes Ersatzraumlösungen in Form von Containern oder Fertigbauklassen vorgeschlagen. Dem wollte der Ausschuss allerdings nicht folgen. „Wir sollten uns an dieser Stelle Zeit nehmen. Das ist ein historisches Gebäude. Davon haben wir in Jülich nicht mehr viele“, argumentierte CDU-Fraktionsvorsitzender Marco Johnen und forderte von der Verwaltung vor einer Entscheidung mehr Informationen ein, zum Beispiel eine Gegenüberstellung der Kosten, was genau eine Sanierung koste und wie teuer ein Neubau würde. Zumal sein Parteikollege Felix Brandt darauf verwies, dass eine Asbestsanierung in jedem Fall erfolgen müsse, auch bei einem Abriss. Dann allerdings könne man auch das entkernte Gebäude sanieren.

„Ein Abriss ist die allerletzte Lösung“, betonte auch SPD-Sprecherin Martina Gruben. Kritik gab es aber auch noch an anderer Stelle: So fragte etwa Heinz Frey, warum es nicht absehbar gewesen sei, dass das Gebäude nun aus der Nutzung genommen werden solle, obwohl man vor vier Jahren noch viel Geld in die Fenstersanierung der rückwärtigen Seite des Gebäudes gesteckt habe. Und auch Jürgen Laufs erinnerte daran, dass man sogar im März noch Gelder für neue Regeltechnik bewilligt habe. Letzteres konnte Dezernent Richard Schumacher schnell aufklären: „Wir müssen den laufenden Betrieb sichern. Wenn etwa eine Heizung kaputtgeht, müssen wir handeln.“