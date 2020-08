Kostenpflichtiger Inhalt: Sportliche Begegnungsstätte : Pläne für Pumptrack kommen ins Rollen

Milan Petzi ist einer der Jungs, die sich einen Pumptrack für Jülich gewünscht haben. Die Strecke für Mountainbiker soll nun im Bereich des Karl-Knipprath-Stadions realisiert werden. Foto: ZVA/Caroline Niehus

Jülich Die zehnjährigen Mountainbiker, die vor gut einem Jahr einen Brief an Jülichs Bürgermeister Axel Fuchs geschrieben haben, haben es geschafft. Der in dem Schreiben gewünschte Pumptrack, ein angelegter Parcours mit Steilwandkurven, Bodenwellen und Schanzen, ist in Planung.