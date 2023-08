Baufortschritt am Schwanenteich : Kurze Pause bei Bauarbeiten am Restaurant Schwan

Gastronomie in Jülich : So geht’s weiter mit Schwan und Baucafé Nicht nur beim Neubau am Schwanenteich, sondern auch im dazugehörigen Café am Jülicher Markt laufen gerade die Arbeiten. Geschäftsführer und Küchenchef erzählen, wann es wie weitergeht.