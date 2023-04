Karfreitag : Ökumenischer Kreuzweg auf die Sophienhöhe

Jülich/ Stetternich Etwa 85 Menschen, ausdrücklich eingeladen waren auch Zweifelnde und Suchende, machten sich am Karfreitag auf den ökumenischen Kreuzweg auf die Sophienhöhe.

Bei grauem Himmel und Nieselregen nahmen sie „betend und betrachtend den Leidensweg Jesu Christi in den Blick, in dem Wissen, dass sich sein Kreuzweg im Leben so vieler Menschen auch heute ereignet“. So drückte es Mitorganisatorin und Vortragende Show-Ling Lee-Müller aus der Freien Evangelischen Gemeinde (FeG) aus. Einige Familien mit Kindern, auch Schwangere hatten sich mit auf den Weg gemacht. Nach drei Jahren pandemiebedingtem Ausfall des ökumenischen Kreuzweges fiel allerdings das Fehlen der Kommunionkinder aus St. Rochus auf, die mit ihren Katechetinnen immer eine Themenstation vorbereitet und beim Kreuztragen geholfen hatten.

Zum Start des Kreuzweges führte Familie Rings aus Koslar in die Thematik des aktuellen Misereor- Hungertuches des Nigerianischen Künstlers Emeka Udemba unter der Überschrift „Was ist uns heilig“ ein, das gemeinsam mit dem Pilgerkreuz bis zum Gipfelkreuz getragen wurde. Das Hungertuch ist als farbenstarke Collage aus vielen Schichten ausgerissener Zeitungsschnipsel, Kleber und Acryl aufgebaut. Zwei Unterarm- und Hand-Paare, die eines dunkelhäutigen Mannes und einer weißen Frau, ragen in einen freien rötlichen Raum ohne Horizont hinein.

Gemeint war die Bibelstelle, in der Jesus vom Kreuz herab seine Mutter dem Jünger Johannes anvertraut. Zweiter Aspekt der Themenstation war: „Zwei Paar Hände scheinen die Welt zu halten, doch der ökologische Zustand unserer Erde ist kritisch. Können wir gemeinsam die Erde wieder grüner und gesünder machen?“. Die Überschrift des Kreuzwegs „Was ist uns heilig?“ wurde auf dem Weg zum Gipfel an den Leitgedanken Gerechtigkeit, Gemeinschaft, Sicherheit und „Mit-leiden“ festgemacht.

Am Gipfel angelangt, las FeG-Pastor Aaron Stenzel aus dem Lukasevangelium „Jesus stirbt am Kreuz“. Er bezeichnete das Kreuz zunächst als „sperrig, unangenehm, provokant“, gleichbedeutend mit „Gewalt, Krieg, Brutalität. Wir sehen die Dunkelheit der Welt und wir selbst sehen uns mitten in der Dunkelheit“. Dann kam der Erlösungsgedanke, der das Kreuz heiligt: „Hier bei Jesus findet alles seinen Platz. Das, was du heute vielleicht mitbringst, ist kein Hindernis mehr für ihn. Hier am Kreuz wird uns bewusst: „Die ganze Welt ist erlösungsbedürftig“.