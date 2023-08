Jülicher in Tierkostümen : Zwischen Thermodynamik und Fuchsfell

In voller Montur: „Ray“ und „Blu“ beim Familienfest im Brückenkopf-Park. Foto: Jakob Lauth/Freunde auf 2 Pfoten

Jülich Als „SciFox“, „Blu“, „Grey“ oder „Bino“ tauchen sie etwa auf dem Märchenträume-Fest im Brückenkopf-Park auf. In den plüschigen Kostümen stecken ein FH-Professor und sein Mann. Warum machen die das?

Steinfüchse im Vorgarten, ein Fuchs-Logo auf dem Auto vor der Tür: Der „Sci-Fox“ verbirgt seine Identität nicht. Jakob Lauth ist Professor für Chemie an der FH Aachen am Campus Jülich und hat zahlreiche Lehrbücher veröffentlicht, etwa über die Grundlagen der Thermodynamik. Unter seinem offiziellen Künstlernamen hat er schon vor Jahren Lehrvideos zu seinem Fachbereich auf Youtube veröffentlicht. Seine Verbindung zur Fuchsfigur geht aber noch weiter: In seiner Freizeit ist Lauth regelmäßig in einem plüschigen Ganzkörperanzug unterwegs – bei Treffen von Gleichgesinnten, aber vor allem auch bei Veranstaltungen wie den Märchenträumen oder dem Familienfest im Brückenkopf-Park.

Meist an seiner Seite: sein Mann Klaus im Wolfs- oder Pandakostüm. In Jülich haben beide zuletzt etwa beim Integrationsfest der Special Olympics für gute Stimmung gesorgt, alle naselang wollen Kinder ihr Fell anfassen oder gemeinsame Fotos machen. „Uns macht es Freude, wenn wir anderen eine Freude machen können“, sagt Klaus Lauth. Das nächste Mal werden die beiden mit Bekannten aus dem Verein „Freunde auf zwei Pfoten“ am 17. September beim Parkfest im Brückenkopf-Park unterwegs sein.

Für die beiden ist das „Verkleiden“ aber mehr als ein Hobby. Kennengelernt haben sie sich auf einem Stammtisch sogenannter Furrys im Ruhrgebiet. Wer sich der Subkultur zugehörig fühlt, interessiert sich für anthropomorphe Tiere – also Tiere mit menschlichen Eigenschaften oder Attributen, wie sie in Zeichentrick- oder Animationsfilmen vorkommen. „Es geht auch darum, eine andere Seite von sich ausleben zu können“, erklärt Jakob Lauth. „Man hat durch den Anzug einen größeren Abstand zu allem, gleichzeitig wird man von seinem Umfeld viel stärker wahrgenommen.“ Man könne Emotionen zeigen und mit anderen in den Austausch treten, ähnlich wie es ein Clown tue.

In zivil: Klaus und Jakob Lauth auf ihrer Terasse in Jülich. Foto: MHA/Kristina Toussaint

„Man kann albern sein“, ergänzt Klaus Lauth, der seit seiner Jugend in der Szene unterwegs ist. Geht er zu Mittelalter- oder Märchenfesten, ist er meist als Wolf „Grey Gaugrimm“ unterwegs, bei anderen Veranstaltungen verwandelt er sich in „Ray“ – einer Mischung aus zwei Fantasie-Figuren aus dem Pokémon-Universum, die sich wohl am besten als großer, Kung-Fu-kämpfender Panda beschreiben lässt. Seinen Charakter hat er selbst entworfen und gezeichnet, dann eine Kostümbauerin mit der Herstellung des mehr als zehn Kilo schweren Anzugs beauftragt. Am schwersten sind die überdimensionalen Köpfe, die zu den Fellanzügen gehören, bei „Ray“ kommen zum Beispiel noch voluminös verstärkte Oberschenkel hinzu. Denkbar sind alle möglichen Sonderausstattungen – zum Beispiel LED-Augen oder ein Lüfter, der das Atmen unter dem massiven Kopf erleichtert. Rund 3000 Euro muss man für einen Ganzkörperanzug ausgeben.

Klaus Lauth nimmt auch an Live-Rollenspiel-Treffen teil, bei denen die Teilnehmer über Tage in ihre Rollen schlüpfen und eine Geschichte nachspielen. „Für mich ist das nichts“, erklärt sein Mann. Seine Sammelleidenschaft begann mit Stofffüchsen, heute findet sich das Tier in allen Formen nicht nur vor, sondern auch in seiner Wohnung wieder. „Seit meiner Jugend bin ich von Disneyfilmen begeistert“, erzählt Jakob Lauth, der aus der Pfalz stammt. Besonders habe es ihm die Zeichentrickadaption von Robin Hood angetan, in der Titelheld ein Fuchs ist. Mittlerweile besitzt er drei verschiedene Fuchs-Kostüme. „Bino“, „Blu“ und „Sci-Fox“ kommen je nach Anlass und Temperatur zum Einsatz. „Im Polarfuchs-Anzug halte ich es im Sommer keine 30 Minuten aus“, berichtet er.

Für einen ganz besonderen Anlass war das „Sci-Fox“-Kostüm aber genau der richtige Anzug: Verlobt haben die beiden sich am Ostseestrand, in voller Fuchs- und Wolfsmontur. „Wir haben sogar ein Extrapaar Ringe, die über die großen Pfoten passen“, sagt Jakob Lauth schmunzelnd. Geheiratet wurde einige Monate später im gleichen Outfit im Brückenkopf-Park. Getraut wurden „Sci-Fox“ und „Ray“ von dem gestiefelten Kater, der Besuchern als Erzähler beim Jülicher Märchenfest bekannt sein dürfte. Und wie reagiert das Umfeld auf eine solche Trauung? „Viele Bekannte waren im Kostüm da“, erzählen die Lauths. Auch der Großteil der Familie sei tolerant bis begeistert gewesen.

„Sci-Fox“ und „Grey“ beim Märchenträume-Fest in Jülich. Foto: Jakob Lauth/Freunde auf 2 Pfoten