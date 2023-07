Von Kaffee bis Cocktail : Zwei Dürener Jung-Gastronomen machen sich in Jülich selbstständig

Noch sind Ahmet Kamacihan (links) und Hakan Saltan mit Auf- und Umbauten beschäftigt, bald soll es losgehen. Foto: Anne Schröer

Jülich Hakan Saltan und Ahmet Kamacihan sind beste Freunde und nun auch Geschäftspartner. „First, Coffee & Bar“ heißt die Ganztagesgastronomie, mit der sie sich bald ihren gemeinsamen Traum erfüllen.

„Ich bin nicht nur Kellner, ich bin Gastgeber, Entertainer.“ Diese Leidenschaft ist Hakan Saltan und seinem besten Freund Ahmet Kamacihan deutlich anzumerken. Die 26- und 25-jährigen Dürener blicken zusammengerechnet auf 15 Jahre Erfahrung in der Gastronomie zurück und wollen nun in Jülich den Schritt in die Selbstständigkeit wagen.

„First, Coffee and Bar“ haben sie ihre Ganztagesgastronomie genannt, die sie in den ehemaligen Räumlichkeiten von Tina Hofmanns Rösterei „Beans and friends“ an der Aachener Straße in direkter Nachbarschaft zum Propst-Bechte-Platz eröffnen. Dort werden Gäste vom morgendlichen Frühstück, über Suppen, Salate, Wraps, Baguettes, Stullen, Ofenkartoffeln, selbstgebackenen Kuchen und frische Waffeln bis zum abendlichen Cocktail von 9 bis mindestens 22 Uhr versorgt. Den Kaffee beziehen die beiden Jungunternehmer bei ihrer Vormieterin Hofmann, die mit ihrem Verkauf an den Marktplatz zieht.

Dass ihre Räumlichkeiten frei wurden, war für Saltan und Kamacihan der letzte Anstoß, ihr lange gehegtes Vorhaben endlich in die Tat umzusetzen. „Der Wunsch war schon immer da“, sagt Saltan und erzählt von einer Zeit, in der er im Dürener Café Extrablatt und sein Freund gegenüber in der damaligen Bar Celona gekellnert und im Außenbereich bei den Gästen für gute Stimmung gesorgt haben. „Viele Gäste kamen wegen uns“, erzählt er grinsend. Und genau so soll es auch in ihrem eigenen Laden werden.

Saltan war mehr als zehn Jahre in verschiedenen Extrablatt-Filialen tätig, war zwei Jahre Betriebsleiter in Dortmund, hat mehrere neue Restaurants der Kette miteröffnet. „Sind Sie der Chef?“, wurde er oft gefragt und hat immer schmunzelnd geantwortet: „Noch nicht.“ Jetzt wird er sein eigener Chef, in der Doppelspitze mit seinem besten Freund, der nach fünf Jahren in der Gastronomie eine Ausbildung zum Automobilkaufmann gemacht und im Autohaus gearbeitet hat. Auch er möchte sich etwas eigenes aufbauen: „Ich bin 25, ich möchte gern jetzt etwas bewegen. Später, wenn man mal Kinder hat, wird das schwieriger.“

Schon länger durchforsten sie die Immobilienanzeigen im Kreisgebiet, wurden im März auf die Möglichkeit in Jülich aufmerksam. „Und dann haben wir das Sparschwein zerbrochen“, sagt Ahmet Kamacihan. „Wir haben keine Sponsoren, keine Investoren oder reiche Eltern“, ergänzt sein Geschäftspartner. „Den letzten Cent, den wir haben, stecken wir hier rein.“

In der Anfangsphase werden sie dabei von ihren Geschwistern in Küche, Service und Büro unterstützt, perspektivisch soll inklusive Aushilfen ein 15-köpfiges Team entstehen. Ohne aktiv gesucht zu haben, stünden die ersten Interessenten dafür schon auf der Matte, sagen die Gastronomen. Vor allem werden sie aber selbst so viel wie möglich vor Ort sein und anpacken – mit Ausnahme vom Montag, der wird Ruhetag.