Mehr als 70 Jahre bei der Zeitung : Nebenjob aus Leidenschaft

Noch immer viel zu tun: Arnold Greven in seinem Garten in Schleiden. Foto: MHA/Kristina Toussaint

Aldenhoven Über mehr als 70 Jahre hat Arnold Greven über das Leben in Aldenhoven geschrieben – neben Vollzeitstelle und Vereinsarbeit und deshalb oft bis spät in die Nacht.

Angeworben hatte ihn sein Schulfreund, der damalige Redaktionsleiter Fritz Kremer. Einen Job hatte der 20-jährige Greven da längst: Nach Kriegsende wurde er für alle Aufgaben der Daseinsvorsorge angeheuert, die in der damaligen Amtsverwaltung Aldenhoven so anfielen: Geburten- und Sterbefälle dokumentieren, die Brotversorgung für die Dörfer regeln, einmal verheiratete er mehr oder weniger auf eigene Faust ein schwangeres Paar. Später machte er eine Ausbildung zum Verwaltungsfachmann und machte Karriere bis zum Beamten im höheren Dienst, ab 1956 in der Verwaltung des Kreises Aachen.

Nach Feierabend musste er sich deshalb oft noch auf die Verwaltungslehrgänge vorbereiten. Später war er zusätzlich als Dozent für kommunale Finanzwirtschaft an den Fachhochschulen in Aachen und Düsseldorf tätig. Zum Schreiben nahm er sich trotzdem Zeit, auch wenn er der Nebenjob finanziell schnell nicht mehr nötig gewesen wäre. „Es hat mir einfach Spaß gemacht“, erzählt er. „Ich habe liebend gern immer wieder Aufträge für die Zeitung angenommen.“

Seitdem seine Frau im Frühjahr verstorben ist, ist Arnold Greven umso dankbarer, viel zu tun zu haben. „Ich suche mir Arbeit“, sagt er, und muss dafür jetzt im Sommer nur hinters Haus gehen: In dem großen Garten gibt es mit Nutzbeet, Hecken und Rosenbeeten dauernd etwas zu tun. Jeden Donnerstagabend trifft sich eine Gruppe im Aufenthaltsraum des Schießstandes zum „Gehirnjogging“ – dann werden Spiele gespielt und Anekdoten erzählt. So wollen die Teilnehmer der Demenz vorbeugen – eine Idee, die entstand, als Grevens Frau einen Bekannten auf der Straße traf, der sie nicht erkannte. Dafür und für die Belebung der Ortsgeschichte haben die Schützen im vergangenen Jahr den Heimatpreis der Gemeinde erhalten. Sie hatten altes Schmalfilmmaterial digitalisiert und wieder zugänglich gemacht. Mit dem Preisgeld ging eine Gruppe von rund 20 Seniorinnen und Senioren auf Rurseefahrt.

Der 93-Jährige will auch als Alleinstehender vernetzt bleiben, Kontakt zu seinem Umfeld halten und sich nicht isolieren. Eine Bekannte schaut fast täglich nach dem Rechten, erzählt er. Eine seiner Enkelinnen wohnt ganz in der Nähe, mit ihr war er vor Kurzem in Urlaub. Ein Sohn wohnt in Eschweiler, der andere in Korschenbroich am Niederrhein, ebenso zwei weitere Enkelkinder.