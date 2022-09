Stadtwerke sprechen von „langem Weg“ : Nächstes Jahr vielleicht Notbetrieb im Jülicher Freibad

Jülich Für die Saison 2023 besteht Hoffnung – der Weg hin zu einem eingeschränkten Betrieb sei aber noch lang, heißt es von den Stadtwerken. Unter anderem sind die Verfügbarkeit von Ersatzteilen und Fachfirmen sowie die Schimmelproblematik noch kritische Punkte.

Das vom Hochwasser im vergangenen Jahr in Mitleidenschaft gezogene Jülicher Freibad – genauer gesagt, dessen Wiedereröffnung – war Thema in der jüngsten Jülicher Stadtratssitzung. Weil immer noch kein Gutachten mit belastbaren Informationen zur Schadenslage vorliegt, war der Unmut in den Reihen der Politik gewachsen. Alle Fraktionen hatten sich deshalb mit einer gemeinsamen Anfrage an die Verwaltung gewandt. Antworten kamen von den Stadtwerken Jülich (SWJ) die das Freibad und das Ende August 2021 wiedereröffnete Hallenbad betreiben.