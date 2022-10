Pkw missachtet Vorfahrt : Motorradfahrer aus Würselen in Jülich bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Motorradfahrer aus Würselen in Jülich bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Der Rettungshubschrauber brachte den verletzten Motorradfahrer in die Uniklinik Köln. (Symbolbild) Foto: ADAC Luftrettung/ADAC SE

Jülich 20-Jähriger Kerpener missachtet mit seinem Pkw die Vorfahrt. Auf der Leisartstraße kommt es zum Zusammenstoß mit einem 65-jährigen Motorradfahrer.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, ist es am Samstagmittag auf der Leisartstraße in Jülich zu einem schweren Unfall gekommen, bei dem ein Motorradfahrer schwerverletzt wurde.