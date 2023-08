Aufbau für den Jülicher Rur-Beach-Cup : Sommer, Sonne und Beachvolleyball am Schlossplatz

Für die Beachvolleyball-Plätze wird der Schlossplatz mit Quarzsand aus einem Quarzwerk in Frechen versorgt. Foto: MHA/Emmanouil Nikopoulos

Jülich Die Beachvolleyballplätze am Schlossplatz in Jülich sind vorbereitet und laden zur erneuten Austragung der Westdeutsche Meisterschaft ein. 450 Tonnen Sand sollen die Basis für erstklassige Leistungen und spannende Matches bieten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Emmanouil Nikopoulos

Bald ist es wieder so weit: Die Westdeutschen Meisterschaften im Beachvolleyball werden am kommenden Wochenende erneut in Jülich ausgetragen. Bei dem hochkarätigen Turnier finden sich Jahr für Jahr bekannte Gesichter und Top-Athleten genauso wie Freizeitspieler wieder, um auf dem Schlossplatz Vollgas zu geben. In den verschiedenen Cups stehen sich am Samstag und Sonntag die Profis gegenüber, während am Freitag die Hobbyteams die Plätze erobern.

Auch in diesem Jahr sind die Mitarbeiter rund um Tilo Busch, dem zuständigen Projektleiter, am Aufbau des Beachvolleyball-Platzes beteiligt. Busch und sein Team schütten den Sand auf und errichten die Sitzplätze für die Meisterschaft, die zum fünften Mal in Jülich stattfindet. Errichtet werden die insgesamt drei Spielfelder am Schlossplatz. Hierzu werden dieses Jahr bis zu 450 Tonnen Sand geliefert.

Bei dem für die Westdeutsche Meisterschaft genutzten Sand handelt es sich nicht um gewöhnlichen Sand. Für die Beachvolleyball-Plätze wird der Schlossplatz mit Quarzsand aus einem Quarzwerk in Frechen versorgt. Dieser Sand ist locker und sanft zur Haut, und hat dennoch den nötigen Feinkornanteil, um eine bestimmte Abtritt-Festigkeit zu sichern und somit Sprünge und schnelle Bewegungen zu erlauben. Das richtige Mischverhältnis garantiert, dass die Verletzungsgefahr sinkt und weniger Staub entsteht. Dies ist vor allem für die Sportler wichtig, da diese den Wettbewerb unter optimalen Bedingungen antreten sollen.

Insgesamt 20 Lkw-Ladungen Sand werden auf dem Gelände des Schlossplatzes verteilt. Tilo Busch und sein Team sorgen für die Verteilung des Sandes sowie für die korrekte Vermessung der Plätze. Herausforderungen begegnen sie dabei eher gelassen. Busch erklärt: „Wir sind ein eingespieltes Team und streben somit einen reibungslosen Ablauf an.“ Busch hat schon mehr als 20 Events ähnlicher Art in Köln und Umgebung begleitet.

Auch für die Zuschauer des Events ist gesorgt, so werden zwei Tribünen rund um den Hauptplatz aufgestellt. An den anderen Plätzen können Zuschauer die Partien im Stehen betrachten. Die Tribünen am Hauptplatz bieten Raum für bis zu 400 Personen und sind überdacht. So können sich die Besucher des Events auf ein breites Programm gefüllt mit sportlichen Top-Leistungen am kommenden Wochenende freuen. Die Westdeutsche Meisterschaft endet mit der Siegerehrung am Sonntagnachmittag.

Der aufwendig erstellte Platz wird anschließend wieder abgebaut und der Sand wird an verschiedenen Stellen weitergegeben. So kommen mehrere Rationen an den Barmener See, der Brückenkopfpark und die Beachvolleyball-Anlage des DTV in Düren profitieren ebenfalls vom hochqualitativen Sand.