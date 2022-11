Wasserstoff-Cluster in Jülich : Lösungen für die Energieversorgung der Zukunft

Feierstunde mit Ministerpräsident : Wasserstoff-Cluster im Jülicher Brainergy-Park gestartet Das Helmholtz-Wasserstoff-Cluster in Jülich ist am Montagmorgen in einer offiziellen Feierstunde gestartet worden. Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) sprach bei der Veranstaltung im Brainergy-Park.