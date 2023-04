Auto umgebaut : Von der Straße auf den Nürburgring

Linnich Schrauber Marc Buderath aus Linnich hat einen normalen BMW zu einem Rennauto umgebaut. Er will aber nicht selbst Rennen fahren, sondern den Wagen vermieten.

Vor ein paar Monaten konnte man ihn noch durch den Straßenverkehr rollen sehen, aber am Samstag rast er schon über den Nürburgring: Einen normalen BMW hat Marc Buderath in ein Rennauto umgebaut. „Es war schon immer mein Traum, mein eigenes Fahrzeug umzubauen“, erzählt der Linnicher. „Man macht aus dem Nichts etwas. Aus Alumaterial und Ideen wird zum Beispiel ein Vermessungssystem und das macht einfach wahnsinnig Spaß!“

Früher ist Buderath selbst viele Rennen gefahren. „Dieser Enthusiasmus im Rennsport ist einfach mit nichts vergleichbar!“ Doch mit seinem neuen „Firmenbaby“ will er nicht selbst über den Nürburgring düsen. Der 38-Jährige will das Auto vermieten. So können angehende Rennfahrer mit dem Wagen einen Lehrgang machen und Rennergebnisse erzielen, die benötigt werden, um eine höhere Lizenz zu erwerben.

Doch mit Blick auf die Zukunft stellt sich natürlich eine Frage: Hat das Ganze in Zeiten, in denen wir Elektromobilität fördern, überhaupt noch so viel Sinn? Für Buderath ist die Antwort klar: Ja! Denn der elektrische Motorsport sei noch nicht so weit. „Es geht das Feeling verloren: Die Renndauer ist eingeschränkt, man kann nix riechen und man hat auch keine Geräusche!“ Privat könne man über E-Mobilität nachdenken, wenn man das richtige Fahrprofil habe, für den Rennsport sei es aber zu emotionslos, findet der Linnicher.