Jugendlicher stürzt mit Motorrad : Zeugen nach Fahrerflucht gesucht

Linnich Eine Autofahrerin nahm am Freitagmorgen einem 16-Jährigen in Linnich die Vorfahrt. Dieser kam daraufhin mit seinem Motorrad zu Fall und verletzte sich leicht.

Ein 16-jähriger Motorradfahrer wurde bei einem Verkehrsunfall auf dem Bendenweg in Linnich am Freitagmorgen leicht verletzt. Der Jugendliche war gegen 7.30 Uhr mit seinem Zweirad in Richtung des Wendehammers unterwegs.