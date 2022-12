Geruchsbeeinträchtigungen : Trinkwasser in Linnich wird vorsorglich desinfiziert

Linnich Die Gelsenwasser AG gibt bekannt, dass das Trinkwasser im Versorgungsgebiet Linnich und in Teilen von Titz mit Chlor desinfiziert wird.

Das Trinkwasser im Versorgungsgebiet Linnich einschließlich der Straßenzüge Boslarer Straße und Malefinkbachstraße in der Ortslage Hompesch der Gemeinde Titz mit insgesamt etwa 13.000 Verbraucherinnen und Verbrauchern wird in Absprache mit dem Gesundheitsamt des Kreises Düren vorsorglich mit Chlor desinfiziert. Das gibt die Gelsenwasser AG bekannt.

Hintergrund für die Desinfektion seien bakterielle Auffälligkeiten des Trinkwassers in der vergangenen Woche. Eine mögliche Ursache für die Auffälligkeiten im Trinkwasser könnte ein Rohrbruch in der Transportleitung des Wasserwerks Gangelt am 6. Dezember gewesen sein, das das Trinkwasser für Linnich liefert. Am 7. Dezember war der Schaden laut Gelsenwasser AG bereits repariert. Die weitere Ursachenforschung laufe.