Pflege-Guides im Kreis Düren : So sollen pflegende Berufstätige unterstützt werden

So sollen pflegende Berufstätige unterstützt werden

Nach Feierabend, vor Dienstbeginn oder zwischendrin: Berufstätige mit Pflegebedürftigen im Umfeld stecken in einer Doppelbelastung. Foto: dpa-tmn/Patrick Pleul

Kreis Düren Neben dem Hauptjob noch hilfsbedürftige Angehörige zu versorgen, ist für viele Arbeitnehmer Alltag, über den sie nicht gern sprechen. Betriebliche Pflege-Guides sollen auch im Kreis Düren helfen, Beruf und Pflege besser unter einen Hut zu bekommen.

Eine Frau verschwindet jeden Tag zeitig in die Mittagspause. Wenn ihre Kolleginnen und Kollegen schon an die Arbeit zurückgekehrt sind, trudelt sie wieder ein. Im Betrieb wird über sie und ihre vermeintlich ausufernden Auszeiten gelästert. Dann kommt raus, dass die Mitarbeiterin jeden Mittag zu ihrer pflegebedürftigen Mutter fährt, um ihr beim Duschen zu helfen. Über Jahre hat sie die Doppelbelastung auf sich genommen und niemandem in ihrem beruflichen Umfeld davon erzählt.