Auf Motorhaube geschleudert : Schülerin (11) an Zebrastreifen angefahren

Schülerin (11) an Zebrastreifen angefahren

Linnich Bei einem Unfall wird eine 11-jährige Schülerin leicht verletzt. Ein Auto hatte sie an einem Zebrastreifen in Linnich erfasst.

Eine 11-jährige Schülerin ist am Mittwoch nach Angaben der Polizei an einem Zebrastreifen von einem Auto angefahren worden. Das Mädchen wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Die 11-Jährige war am Mittwoch um 6.25 Uhr in Linnich auf der Rurdorfer Straße zu Fuß unterwegs. In Höhe der Welzer Straße ging sie über den Zebrastreifen.