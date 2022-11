Wasserwagen versorgt Anwohner : Schaden an großer Trinkwasserleitung in Linnich

Schaden an großer Trinkwasserleitung in Linnich

Im Umfeld der Erkelenzer Straße in Linnich müssen sich die Haushalte voraussichtlich bis in die späten Abendstunden statt über den Wasserhahn mit einem Wasserwagen versorgen. Foto: dpa/Lino Mirgeler

Linnich Ein Leitungsschaden an der Erkelenzer Straße sorgt dafür, dass für 20 Häuser im Umfeld des Rohrschadens die Versorgung bis in die späten Abendstunden unterbrochen ist. Ein Wasserwagen versorgt die Anwohner.

An einer Hauptversorgungsleitung im Wassernetz in Höhe der Erkelenzer Straße 35 in Linnich ist nach Angaben des Unternehmens Gelsenwasser am Donnerstag in der Mittagszeit ein Schaden aufgetreten. Dadurch kam es im gesamten Leitungsnetz der Stadt zu einem Druckabfall.