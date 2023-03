Krankenhaus Linnich : Politik reagiert mit Unverständnis und vielen Prüfaufträgen

Linnich Offen ist für die Ratsmitglieder unter anderem, ob juristisch gegen die Krankenhausschließung vorgegangen werden kann und wie das Haus als Einrichtung der Gesundheitsvorsorge genutzt werden kann.

Das Kapitel St.-Josef-Krankenhaus Linnich ist noch nicht abgeschlossen – zumindest nicht für den Linnicher Stadtrat. In einmütiger Geschlossenheit haben alle Fraktionen in nicht öffentlicher Ratssitzung am Dienstag Absichtserklärungen verfasst und der Verwaltung einen ganzen Katalog an Prüfungsaufträgen aufgegeben. Das Krankenhaus in seinen ursprünglichen Zustand zu versetzen, wird sicherlich nicht gelingen. Die Frage ist, wie das Haus als Einrichtung der Gesundheitsvorsorge zu nutzen oder auszubauen wäre.