Getränkekartonhersteller : Nächster Streik bei SIG Combibloc in Linnich

Linnich Die Beschäftigten des Getränkekartonherstellers SIG Combibloc in Linnich legen erneut die Arbeit nieder.

Beim Getränkekartonhersteller SIG Combibloc in Linnich wird von Dienstagmorgen an wieder gestreikt. Darauf haben sich nach Gewerkschaftsangaben in einer Videokonferenz am Montagabend mehrere Vertrauensleute von SIG Combibloc und Gewerkschaftssekretär Sergio Perder geeinigt.