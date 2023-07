Jubiläum : Nach 25 Jahren eine Premiere im McMüller’s Pub in Kofferen

Kofferen : Das Wirtsgen ist Erbgut in der Müller-Familie „20 years realizing my Dream — and it still goes on and on...“ (20 Jahre Traumverwirklichung, und es geht immer noch weiter...) fasst der Deutsch-Amerikaner Walter McMüller sein Jubiläum „20 Jahre McMüller‘s Brauereigasthof“ zusammen.