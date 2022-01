Eigene Wohnung beschädigt : Mann legt Feuer in Mehrfamilienhaus – und meldet es selber

Linnich Für die Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Linnich hat das Jahr 2022 mit einem Schock begonnen: Kurz nach Mitternacht meldete ein Bewohner des Hauses einen Brand – den er selbst gelegt hatte.

Kurz nach Mitternacht mussten die Bewohner ihre Wohnungen in einem Gebäude an der Rurallee in Linnich verlassen. Ein 29 Jahre alter Mitbewohner hatte seine Wohnung in Brand gesetzt.