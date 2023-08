Prognose : Linnich rechnet mit Wohnraumbedarf von 45 Hektar bis 2038

Grünflächen in Gereonsweiler zwischen Fuchsgracht und Kappertzgasse sollen jetzt nach Jahrzehnte langer Brache zu Bauland werden. Foto: Otto Jonel

Linnich Die Stadt Linnich rechnet in den kommenden 15 Jahren mit einem Wohnraumbedarf von 45 Hektar. Das aber auch im Flächennutzungsplan zu verankern, ist politisch eine Herausforderung.

Eines der wichtigsten Instrumente der zukünftigen Entwicklung der Stadt Linnich steht vor einem bedeutsamen Etappenziel. Der neu gefasste Flächennutzungsplan, für 15 Jahre Grundlage für Bebauungspläne jeglicher Art, wird zur Offenlage vorbereitet. Über Jahre haben sich verschieden Gremien der Stadt darüber die Köpfe zerbrochen, um voraus zu schauen, wo in diesem Zeitraum Bedarf an Raum für Wohnen und Gewerbe entstehen könnte und wie dieser Bedarf befriedigt werden kann. Dabei gehen das, was die Stadt gerne hätte, und das, was die Landesplanung ihr zugesteht, auseinander.

Und dabei wird es zunächst einmal auch nach dem ersten „Vorfühlen“, der landesplanerischen Anfrage, bei der Bezirksregierung bleiben. Linnichs Kommunalpolitik, letztendlich die Interessenvertretung aller Ortsteile der Stadt, sieht ein Minimum von 45 Hektar Wohnraumbedarf in den kommenden 15 Jahren. Das Land meint, 43 Hektar reichen aus. Vor allem in den Ortschaften werden Wollen und Dürfen aufeinanderprallen. Bis 2040 geht die Prognose, die Daniela Eickels vom Planungsbüro VDH in der jüngsten Sitzung des Controllingausschusses anführte, von eine Bevölkerungszuwachs von zehn Prozent gegenüber dem heutigen Bevölkerungsstand (rund 8300 Einwohner) aus.

Im Controllingausschuss wurde nur noch an einigen wenigen Stellschrauben gedreht. Letztendlich gab es ein einstimmiges Signal an den Fachausschuss, mit dem jetzigen Stand in die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit, Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange zu gehen.

Wie schnell sich Langfristiges wie die Neuaufstellung des Flächennutzungsplans und kurzfristig sich ergebende Entwicklungen ins Gehege kommen können, offenbarte das Beispiel Gereonsweiler. In dem Ortsteil an der B57 tut sich aktuell eine Chance zur Bebauung eines Areals auf, das Jahrzehnte lang als unbebaubar galt. Die Eigentümer einer der Flächen wollten nicht verkaufen, hieß es. Auf Initiative von Vertretern der PKL und SPD wurde dieser Knoten gelöst.

Wie der Gereonsweiler Ortsvorsteher Hartmut Mandelartz (PKL) im Ausschuss erklärte, lag das Scheitern der Verkaufsverhandlungen vor zehn Jahren an den damaligen Gesprächspartner. Ausschussvorsitzender Hans-Friedrich Oetjen (SPD) wurde konkreter und sprach von „atmosphärischen Störungen“ zwischen Grundstückseigentümern und der LEG, die für die Stadt das Baugebiet umsetzen sollte. Das sei bereinigt. Es herrsche allenthalben Bereitschaft zum Verkauf. Somit könne jetzt ein Bebauungsplan „Fuchsgracht“ in Gereonsweiler aufgestellt werden.

Dem Antrag stimme vom Grundsatz her auch die CDU zu, betonte Fraktionsvorsitzender Thomas Venrath „Aber nur unter der Prämisse, dass die Quadratmeter verrechnet werden mit dem, was wir jetzt drei Jahre lang mühselig besprochen haben, nämlich den Flächennutzungsplan“. Es sei schlicht ein Gebot der Gleichstellung aller Ortschaften, begründete Venrath den von ihm geforderten Zusatz zu dem Beschluss. Anja Tangerding (CDU) verwies zudem darauf, dass der Bereich Fuchsgracht wegen der zunächst angenommenen Unbebaubarkeit extra aus der aktuellen Aufstellung des neuen Flächennutzungsplans ausgeklammert worden sei. Dem hielt Oetjen entgegen, dass der Bebauungsplan Fuchsgracht wahrscheinlich schneller umgesetzt werden könne als der neue Flächennutzungsplan.