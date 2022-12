Polizei durchsucht Fahrzeug : Lagerstätte für gestohlenen Diesel in Ederen entdeckt?

Linnich Im Ortsteil Ederen hat die Polizei am Donnerstagabend 1000 Liter Diesel und eine improvisierte Pumpe in einem Fahrzeug entdeckt. Alles deutet darauf hin, dass es sich um gestohlenen Kraftstoff handelt.

Den Hinweis auf das Fahrzeug hatte ein Zeuge gegeben. Der Mann aus Ederen meldete sich gegen 20.40 Uhr bei der Polizei und teilte mit, dass er auf einem Parkplatz an der Bahnstraße etwas Verdächtiges beobachtet habe. Er hatte hinter einer Hecke ein Fahrzeug gesehen, an dessen Scheibe gegen 19 Uhr eine unbekannte männliche Person klopfte. Die Fahrzeugtür habe sich geöffnet und der Mann sei eingestiegen. Im Fahrzeug habe sich der Unbekannte dann mit einer weiteren Person unterhalten. Beim Eintreffen der Beamten befanden sich keine Personen mehr in dem Fahrzeug. Dieses, es handelt sich hierbei um einen VW Crafter in der Farbe Weiß, war unverschlossen.