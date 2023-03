Nachfrage geht stark zurück : Kaum noch Bauanträge in Linnich

Auf dem Gelände des Bauernhofs an der Prämienstraße in Rurdorf soll ein Wohnviertel entstehen. Foto: Otto Jonel

Linnich Früher war mehr Lametta – und früher gab es mehr Interesse, in der Rurstadt ein Eigenheim zu errichten. Die stark gestiegenen Kosten führen teils zu Rückabwicklungen von Grundstückskäufen.

Die bundesweit zu beobachtende Tendenz der nachlassenden Bautätigkeit reicht bis in die Tagesarbeit der Kommunalpolitik hinein. „Wie Sie sehen, sind nur zwei Bauanträge da. Die Liste wird immer spärlicher“, blickte Thomas Venrath als Vorsitzender des Linnicher Ausschusses für Stadtentwicklung und Umwelt auf die klägliche Zahl an Bauvoranfragen und Bauanträgen aus dem Zeitraum 9. bis 28. Februar, die dem Gremium in der jüngsten Sitzung zur Kenntnisnahme vorlagen. In besseren Zeiten umfasste die Liste häufig zweistellige Einzelvorhaben.