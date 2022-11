Tempo 100 : Insassen entkommen nach Verfolgungsfahrt durch Linnich

Linnich Am Samstagmorgen hat es zwischen Merzenhausen und Linnich eine Verfolgungsfahrt gegeben. Die Beamten der Polizei stellten das Fluchtfahrzeug sicher. Die beiden Insassen konnten flüchten.

Um etwa 2.20 Uhr am Samstag fiel einer Streifenwagenbesatzung auf dem Maulweg in Merzenhausen ein silberner VW Passat auf. Der Wagen fuhr weiter auf die Kreisstraße 6 in Fahrtrichtung Ederen. Bei der Überprüfung der Kennzeichen stellten die Beamten der Polizei fest, dass diese auf ein anderes Fahrzeug zugelassen waren.