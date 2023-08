Zwei Taten in derselben Nacht : Gescheiterter Diebstahl von Wohnmobilen in Linnich

In der Nacht von Montag auf Dienstag versuchten Unbekannte in Linnich ein Wohnmobil zu entwenden. In Linnich-Tetz ereignete sich im selben Zeitraum ein ähnlicher Vorfall. Foto: dpa/Patrick Seeger

Linnich Gleich zwei versuchte Wohnmobildiebstähle in Linnich und Tetz beschäftigen derzeit die Kriminalpolizei Düren. Unbekannte hatten versucht die Mobile kurzzuschließen, scheiterten aber glücklicherweise.

Zu zwei versuchten Diebstählen von Wohnmobilen kam es in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Linnich und im Linnicher Ortsteil Tetz. Wie die Polizei mitteilt, brachen der oder die Täter in Linnich in ein Wohnmobil eines 62-Jährigen ein. Hier versuchten sie, das Fahrzeug kurzzuschließen, was jedoch misslang. Im gleichen Tatzeitraum versuchten Unbekannte in Tetz auf die gleiche Weise eine mobile Behausung einer 54-Jährigen zu stehlen. Auch hier scheiterten sie beim Versuch, den Wagen kurzzuschließen.