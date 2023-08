Foodsharing im Kreis Düren : Auf den Tisch statt in die Tonne

Alles gerettet: Beata Broda und Eric Malz koordinieren das Foodsharing im Kreis Düren und holen selbst regelmäßig Lebensmittel ab, die sonst weggeworfen würden. Foto: MHA/Kristina Toussaint

Kreis Düren Sie setzen sich dafür ein, dass möglichst wenig Lebensmittel weggeworfen werden, und sorgen dafür, dass Überschüssiges bei denen ankommt, die noch Verwendung dafür haben: Auch im Kreis Düren beteiligen sich immer mehr Menschen am Prinzip des Foodsharing. Wir erklären, wie das funktioniert.

„Geht doch noch“: Wo in der heimischen Küche nach dem Schnüffeln am Käse von letzter Woche, dem Blick in den abgelaufenen Joghurtbecher oder dem Drucktest am Brötchen von gestern oft ein gnädiges Urteil fällt, wäre im Lebensmittelhandel längst aussortiert worden. Obst mit Druckstellen, aufgerissene Packungen und alles, was über dem Mindesthaltbarkeitsdatum ist oder schon zu lang im Regal liegt, kann im Supermarkt nicht mehr verkauft werden und landet in der Tonne – außer, sogenannte Foodsaver, also Lebensmittelretter, kommen vorbei und holen die Waren ab, um sie kostenlos zu verteilen.

Was nach Robin Hood klingt, hat eine mittlerweile über zehn Jahre lange Geschichte und wird von einer beeindruckend vernetzten Community organisiert, die bundesweit aktiv ist. Im Erft-Kreis, dem Bezirk, zu dem der Kreis Düren ebenso wie Bergheim, Kerpen und Erftstadt gehört, beteiligen sich zwischen 400 und 500 Menschen ehrenamtlich an der Initiative Foodsharing. Der Verein versteht sich als Umweltorganisation. „In der Hauptsache geht es uns um das Retten der Lebensmittel“, erklärt Eric Malz. Der Linnicher ist 1. Vorsitzender von Foodsharing im Erft-Kreis, zu dem auch der Kreis Düren gehört.

Mit Supermärkten, Discountern, Bäckereien, Hotels, Tankstellen und Marktständen schließen die Lebensmittelretter Abkommen darüber, dass sie Aussortiertes zu bestimmten Zeiten abholen. Die Betriebe sparen die Kosten für die Entsorgung und können ein ethischeres Image pflegen. Ein Betriebsverantwortlicher kümmert sich um die Organisation, Foodsaver aus der Umgebung melden sich für Abholdienste. Dreh- und Angelpunkt der Aktionen ist die Online-Plattform foodsharing.de, über die alle Beteiligten vernetzt sind. Jeder, der will, kann sich nach einem kurzen Quiz anmelden und mitmachen, wer als Abholer zu den Betrieben will, bekommt eine Hygieneschulung.

„Die Verteilung läuft dann eigenverantwortlich“, erklärt Malz. Ab dem Zeitpunkt der Abholung liegt die Verantwortung für die Lebensmittel bei den Foodsavern – nicht mehr bei den Betrieben. Die Foodsaver müssen die Waren auf Genießbarkeit prüfen, ehe sie sie weitergeben. Die Verteilung kann dann auf unterschiedlichen Wegen stattfinden.

An manchen Orten gibt es sogenannte Fairteiler, Schränke oder kleine Verschläge, in denen Gemüse, Obst und Brot hinterlegt wird und von jedem abgeholt werden kann. Im Kreis Düren funktioniert die Verteilung eher von Hand zu Hand oder Küche zu Kofferraum. „Wir sind mittlerweile so gut vernetzt, dass wir fast immer eine Verteilungsrate von 100 Prozent erreichen“, erklärt Malz. Der 54-Jährige betreut einige von mehreren Hundert Betrieben, die die Initiative im Erft-Kreis unterstützen. Bereits seit sieben Jahren engagiert Beata Broda sich bei Foodsharing. Laut ihrem Profil auf der Website hat sie in dieser Zeit mehr als 800 Mal Lebensmittel abgeholt und damit rund sechzehn Tonnen Essen gerettet. Auf zehn Stunden Aufwand pro Woche komme sie locker. „Da steckt viel Herzblut drin“, sagt Broda, die selbstständig ist. Neben Essen und Getränken habe sie auch schon Blumen, Waschmittel, Katzenfutter, Toilettenpapier, aber auch aufgerissene Aktionswaren wie zum Beispiel Messerblöcke gerettet. „Es ist unglaublich, wie viel Lebensmittel und andere Waren wir vor dem Entsorgen retten können“, sagt sie.

Meist zweimal in der Woche holt die 53-Jährige selbst Lebensmittel ab. Dann informiert sie Foodsharer (also Menschen, die Essen teilen) aus ihrer Umgebung, Nachbarn und Bekannte sowie Familien, von denen sie weiß, dass nicht viel Geld da ist. Eine Foodsharerin hole regelmäßig Essen ab, das sie an Obdachlose verteile. Eine andere bringe regelmäßig Gerettetes in ein Studierendenwohnheim.

„Tafel first“ gilt immer

Foodsharing versteht sich nicht als soziale Organisation, Lebensmittel sollen bedingungslos an alle verteilt werden. Wenn Bedürftige so unterstützt werden können, sei das ein toller Nebeneffekt, schreibt die Organisation auf ihrer Internetseite. „Uns ist ganz wichtig, dass wir keine Konkurrenz zu den Tafeln sind“, betont Eric Malz. Wo überschüssige Lebensmittel verfügbar seien, gelte immer „Tafel first“. „Foodsharing soll nur die ‚letzte Bastion vor der Mülltonne‘ sein“, heißt es weiter auf der Seite. Was gerettet, aber nicht mehr genießbar ist, geht an Bauern oder Nachbarn mit Hühnern.