Schwer verletzt : Fußgänger von Lastwagen angefahren

Der schwer verletzte Fußgänger musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden (Symbolbild). Foto: dpa/Marijan Murat

Linnich Ein 66-Jähriger wurde am Montagmittag in Linnich von einem Lastwagen angefahren und schwer verletzt. Er musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Gegen 14 Uhr war ein 57-jähriger Lkw-Fahrer auf der Brachelner Straße in Fahrtrichtung Bundesstraße 57 unterwegs. Vor einem Kreisverkehr blieb der Fahrer verkehrsbedingt stehen — dies haben auch Zeugen bestätigt.

Nach Polizeiangaben wollte daraufhin der 66-jährige Mann aus Linnich die Straße überqueren. Als er sich etwa auf Höhe der mittleren Fahrbahnmarkierung befand, fuhr der 57-Jährige jedoch an. Der Fußgänger wurde von dem Lkw erfasst. Der Mann stürzte und seine Beine wurden von den hinteren Reifen des Lkw überrollt.

Der Linnicher wurde dabei schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht.

Der 57 Jahre alte Lkw-Fahrer entfernte sich von der Unfallstelle, konnte aber kurz darauf aufgrund von Zeugenaussagen ermittelt werden. Ein durchgeführter Drogentest fiel positiv aus. Der Führerschein des 57-Jährigen wurde beschlagnahmt.

(red/pol)