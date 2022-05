Eskalation nach Taxifahrt : Frau beißt Polizisten und wird vorläufig festgenommen

Linnich Weil zwei Betrunkene in einem Taxi randalierten, hat der Fahrer die Polizei gerufen. Die Situation eskalierte und eine Frau wurde schließlich vorläufig festgenommen.

Kurz nach Mitternacht am Montag verständige ein Taxifahrer die Polizei, weil ein Mann und eine Frau in seinem Fahrzeug auf dem Weg nach Linnich randalierten. Beide waren betrunken.

Ein hinzugerufener Rettungswagen sollte den gesundheitlichen Zustand des stark alkoholisierten 43-Jährigen aus Linnich überprüfen. Dies war eine Maßnahme, die das Fass bei der Frau offenbar zum Überlaufen brachte: Sie verteilte Faustschläge in Richtung eines Polizisten und biss ihm schließlich in die Hand. Als sie daraufhin zu Boden gebracht wurde, biss sie zusätzlich noch in dessen rechtes Bein.