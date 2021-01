Kostenpflichtiger Inhalt: Großeinsatz für die Feuerwehr : Feuer in zwei Linnicher Altbauten

Großeinsatz für die Linnicher Feuerwehr am frühen Sonntagmorgen: In der Innenstadt war im Anbau eines Altbaus Feuer ausgebrochen. Foto: Guido Jansen

Linnich In der Linnicher Innenstadt ist am frühen Sonntagmorgen in einem Anbau ein Feuer ausgebrochen. Die Flammen griffen auf die Dachstühle zweier angrenzender Altbauten über.