Tankstelle in Linnich : Täter flüchten nach Einbruch als Falschfahrer auf die A44

Die Täter flüchteten über die A44 als Falschfahrer (Symbolbild). Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Linnich/Alsdorf Einbrecher sind in der Nacht zu Freitag in eine Tankstelle in Linnich-Gereonsweiler eingestiegen. Bei der Flucht fuhren sie als Falschfahrer auf die A44 auf und ließen ihr Auto dort zurück.

Wie die Polizei berichtet, wurden die Beamten gegen 2.15 Uhr in der Nacht auf Freitag zu dem Einsatz in Gereonsweiler gerufen. Zeugen hatten beobachtet, wie Unbekannte in eine Tankstelle auf der Landstraße eingebrochen sind. Anschließend flüchteten die Täter mit einem Auto.

Die eingesetzten Kräfte der Polizei sahen das Fluchtauto, das dann in falsche Richtung über die Ausfahrt Titz auf die A44 aufgefahren ist. Im Rahmen der Fahndung wurde der Wagen der Täter kurze Zeit später verlassen auf der Autobahn zwischen Aldenhoven und Alsdorf gefunden. Die Täter flüchteten zu Fuß weiter. Ein Personenspürhund der Polizei wurde eingesetzt, verlor aber die Fährte.

Die A44 in Fahrtrichtung Aachen zwischen Aldenhoven und Alsdorf war während der polizeilichen Ermittlungen bis rund 6.20 Uhr gesperrt. Die Täter sind weiter flüchtig. Zur Fahndung ist auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz.

Wir berichten weiter.

(red)