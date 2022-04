Unfall auf der B57 : Fahrer prallt gegen Baum und wird schwer verletzt

Der Fahrer musste schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht werden (Symbolbild). Foto: dpa/Lino Mirgeler

Baesweiler/Linnich Auf der B57 hat sich in der Nacht auf den Freitag ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Ein 44-Jähriger prallte mit seinem Auto gegen einen Baum und erlitt schwere Verletzungen.

Nach ersten Erkenntnissen war der der Mann gegen 23.35 Uhr mit seinem Auto auf der Bundesstraße 57 zwischen der Puffendorfer Kreuzung und dem Linnicher Ortsteil Gereonsweiler unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er nach rechts von der Straße ab und fuhr in den Graben der angrenzenden Grünfläche.

Dort kollidierte das Auto mit einem Baum, wurde in die Luft katapultiert und stieß mit einem weiteren Baum zusammen. Das Fahrzeug des 44-Jährigen überschlug sich und kam, auf dem Dach liegend, auf dem rechten Fahrstreifen der Bundesstraße zum Stillstand. Der Mann wurde infolge des Unfalls schwer verletzt und nach einer ersten medizinischen Versorgung an der Unfallstelle in ein Krankenhaus gebracht.