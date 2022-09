Vorfall in Linnich : Fahndung nach jungem Räuber mit rosa Handschuh

Vorfall in Linnich

Linnich Die Polizei sucht nach einem Überfall auf einen Zehnjährigen in Linnich einen Täter mit einem extrem auffälligen Accessoire. Auch in Jülich muss die Polizei gegen gewalttätige Jugendliche vorgehen.

Die Polizei im Kreis Düren meldet am Wochenende Überfälle in Linnich und Jülich, bei denen Jugendliche anderen Kindern oder Jugendlichen Geld abnehmen. In Linnich ist der Täter noch flüchtig. Doch durch ein auffälliges Kleidungsstück könnte er möglicherweise leicht zu identifizieren sein: Er trug einen rosa Handschuh.