Streit eskaliert : Erst Messer gestohlen, dann Kontrahenten verletzt

Linnich Ein Streit zweier Männer um eine Frau ist vor einem Lebensmittelgeschäft in Linnich eskaliert. Einer der beiden zückte dabei Messer, die er zuvor gestohlen hatte.

Die beiden 25 Jahre alten Männer aus Linnich trafen sich gegen 19.20 Uhr am Montag vor einem Lebensmittelgeschäft in der Rurdorfer Straße. „Sie gerieten sogleich in ein heftiges Wortgefecht“, erklärt die Polizei am Dienstag.