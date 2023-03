Wogen geglättet : Entschuldigung für den Mauschelei-Vorwurf

Jülich/Linnich Der Wirbel um die Äußerungen der Linnicher Künstlerin Bina Placzek-Theisen hat sich wieder gelegt. Sie hat sich bei Bürgermeister Axel Fuchs entschuldigt.

Placzek-Theisen hatte im Zusammenhang mit der Schließung des Linnicher Krankenhauses dem Jülicher Bürgermeister auf ihrer Facebook-Seite öffentlich „Mauscheleien“ vorgeworfen und am Sonntag nach der Demonstration zum Erhalt des Linnicher Krankenhauses eine Karikatur geteilt, in der der Insolvenzverwalter beim Tennisspiel mit dem Bürgermeister zu sehen ist und einen Geldkoffer trägt.

Placzek-Theisen hatte sich zunächst am späten Mittwochnachmittag in einer Mail an Fuchs entschuldigt. Auf ihrer Facebook-Seite hatte sie dann am späten Abend die Entschuldigung öffentlich gemacht: „In meiner Enttäuschung und Angst vor der fehlenden zukünftigen gesundheitlichen Versorgung habe ich mir auf die falsche Art Luft gemacht.“