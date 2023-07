Ältester Profanbau frisch renoviert : Ein Blick in Linnichs neue Alte Kaplanei

Auf dem Klingelschild steht noch Max Mustermann – bisher fehlen Mieter für die 110 Quadratmeter großen Wohnungen. Foto: Anne Schröer

Linnich Manche hätten das heruntergekommene Gebäude nur noch abgerissen, Paul Forst und Franz Michael Hartmann haben die Herausforderung angenommen und das denkmalgeschützte Gemäuer aus 1662 ins 21. Jahrhundert geholt.

Wo früher der Backofen für die Hostien stand, ist jetzt ein Wärmespeicher. Was früher die Kaplanei am Linnicher Kirchplatz war, später die Bücherei und dann ein heruntergekommener Schatten seiner selbst, ist nun ein modernes, denkmalgeschütztes Doppelhaus. Das – abgesehen von kirchlichen Gebäuden – älteste Haus der Stadt hat nichts von seinem alten Charme verloren, aber viel an Wohnqualität gewonnen. Jetzt fehlen nur noch die Bewohner.

Auf den beiden Klingelschildern der je 110 Quadratmeter großen Wohnungen steht „Max Mustermann“. Bisher hatten die Eigentümer Franz Michael Hartmann und Paul Forst, die für 1200 Euro vermieten wollen, noch keinen Erfolg, Interessenten zu finden. Bei Erstvermietungen dauere es immer etwas länger, weiß der 73-jährige Hartmann aus Erfahrung.

Beiden war wichtig, so viel wie möglich vom Charakter des 1662 gebauten Hauses zu erhalten. So liegen im Eingangsbereich einer der Wohnungen noch die originalen dunklen Fliesen, ein Stück alte Backsteinwand ist im Wohnzimmer zu sehen, und auch der Keller mit seinen Gewölben atmet Geschichte.

Die Alte Kaplanei in Linnich, den ältesten Profanbau der Stadt, haben Paul Forst (li.) und Franz Michael Hartmann aufwendig renoviert und modern gestaltet. Foto: Anne Schröer

In einer der Wohnungen konnte außerdem die alte Holztreppe erhalten werden, die vom ersten in den zweiten Stock führt. In elegantem Grau gehalten musste sie von den erfahrenen Handwerkern in Hartmanns Team in Gänze um ein kleines Stück verschoben werden, um im obersten Geschoss so viel Platz auf dem Absatz zu schaffen, dass sich niemand den Kopf stößt. „Eine Treppe muss man mit vollem Wäschekorb blind gehen können, sonst ist sie schlecht gemacht“, findet Hartmann.

Er und Forst hatten bei Planung und Umsetzung an junge Familien mit zwei Kindern gedacht. Beide Wohnungen haben unter dem Dach ein Elternschlafzimmer mit Ankleidebereich und kleinem Bad, zwei Kinderschlafzimmer und ein etwas größeres Bad in der ersten Etage und einen offenen Bereich im Erdgeschoss, in dem Küche, Ess- und Wohnzimmer ineinander übergehen. Dort sorgen die fast 2,90 Meter hohen Decken sowie Oberlichter, die Fenster vorne raus zum Kirchplatz und die Fensterfront zum kleinen Innenhof für eine angenehme und helle Atmosphäre.

„Wir haben viel mehr investiert als wir wollten“, gesteht Hartmann schmunzelnd, „aber wir haben halt einen Schönheitsfimmel“. Mit der Wärmepumpe sei der renovierte Altbau nun besser als ein Neubau, ist er überzeugt. Beim Haus hätten sie alles geschafft umzusetzen, was sie sich vorgenommen hätten, seien aber finanziell etwas übers Ziel hinausgeschossen. Worauf Paul Forst freundlich widerspricht: „Na, so schlimm war es aber auch nicht.“

In der linken Hälfte des Hauses liegen unten im Flur noch die alten Fliesen. Foto: Anne Schröer

Bürgermeisterin Marion Schunck-Zenker, die für eine erste Besichtigung eingeladen war, zeigte sich begeistert vom neuen Erscheinungsbild des alten Gebäudes. Sie erinnert sich noch an die Zeit, als ihre Mutter in den 1980er Jahren dort als Pfarramtssekretärin tätig war. Zuletzt war Schunck-Zenker 2016 in der Alten Kaplanei und erzählt, dass der Zustand schon damals schwierig gewesen sei. „Es ist unglaublich, was Sie draus gemacht haben. Man sieht die Liebe zum Detail in jeder Ecke. So viel Charakter findet man in einem Neubau nie und nimmer.“

Hartmann, der mit seiner Handwerksfirma mit Sitz in der Landgemeinde Titz in steter Regelmäßigkeit neues Leben in alte Gemäuer bringt, ist der Überzeugung: „Je schlimmer etwas ist, desto mehr kann man es verbessern.“ Und das sei dessen Team außerordentlich gut gelungen, ist der 55-jährige Forst von der Mannschaftsleitung begeistert und hat die Hoffnung, dass es schon bald ein nächstes gemeinsames Projekt geben kann. Eine Idee haben die beiden schon.