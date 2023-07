Umstrittenes Liedgut : Das Für und Wider des Badonviller-Marsches

Linnich Alle Jahre wieder wird auf Schützen- und Volksfesten in der Region der Badonviller-Marsch gespielt und alle Jahre wieder wird Kritik daran laut, zuletzt etwa in Linnich. Fragen und Antworten zum Hintergrund des historisch aufgeladenen Musikstücks.

Was ist der Badonviller-Marsch?

Wo ist das Problem?

Der Marsch wird mit der NS-Zeit und der Propaganda der Nazis in Verbindung gebracht und ist in der heutigen rechten Szene entsprechend beliebt. Adolf Hitler schätzte den von den Nazis eingedeutschten „Badenweiler“ sehr und ernannte ihn zu seinem persönlichen Auftrittsmarsch. Das Lied wurde zu seinem akustischen Erkennungszeichen, war für Hitler reserviert und durfte per Verordnung nur dann öffentlich gespielt werden, wenn er anwesend war.

Leserbriefschreiber Siegfried Gründl aus Linnich argumentiert nicht nur mit der Verbindung von Hitler zu diesem Marsch, sondern auch mit dessen Entstehungsgeschichte: „Ursprünglich war der Marsch nach der siegreichen Schlacht von Badonviller im Ersten Weltkrieg komponiert worden. Deutsche Truppen waren völkerrechtswidrig in das Nachbarland eingefallen und schlachteten junge französische Soldaten ab. Also Gründe genug, diese unselige Nazi-Tradition nicht zur Volksbelustigung aufzuführen.“

Ist das Lied heute verboten?

Wieso wird der Marsch trotzdem auf Volksfesten gespielt?

„Weil es ein hervorragend komponiertes Stück ist“, argumentieren die Schützen in Linnich. Ulrich Chowanetz, Präsident der Vereinigten Schützengesellschaften Linnich, weist darauf hin, dass das Lied komponiert wurde, als Hitler noch keine besondere Bedeutung beigemessen wurde. „Es ist schade, dass dieser Marsch nun von einigen Menschen nur mit der unsäglichen Nazizeit in Verbindung gebracht wird, weil er zu Hitlers Aufmärschen gespielt wurde; denn es ist ein musikalisch schöner Marsch und genau aus diesem Grund wird er immer wieder bei der Linnicher Bronk gespielt.“

Das Lied sei besonders bei Paraden wegen Takt und Klang zum Marschieren geeignet und sowohl bei den Schützen als auch dem Publikum in der Region und darüber hinaus beliebt, argumentiert Chowanetz. „Die Vereinigten Linnicher Schützengesellschaften verwahren sich dagegen, aufgrund des Marsches in die rechte Ecke gestellt zu werden“, unterstreicht er. Die VSGL stehe für Tradition und Weltoffenheit. Die Taten aus dem Dritten Reich nicht zu vergessen, gelänge nicht nur durch das Umbenennen von Institutionen und Gebäuden oder dem Verbot dieses einen Marsches, führt er aus. Vielmehr sei es wichtig, die Geschehnisse aufzuarbeiten und an diese Zeit zu erinnern. „Aus diesem Grund beginnen unsere Feierlichkeiten jedes Jahr mit dem Gedenken an die vielen Gefallenen der beiden Weltkriege.“