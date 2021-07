Wahllokale, Parteien, Kandidaten : Was Sie zur Bundestagswahl in Linnich wissen müssen

Alle Informationen zur Bundestagswahl 2021 in Linnich. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Service Linnich Am 26. September 2021 findet die Bundestagswahl statt. Hier finden Sie Antworten auf die wichtigsten Fragen zur Bundestagswahl in Linnich.

Bei der Bundestagswahl ist wahlberechtigt, wer ...

mindestens 18 Jahre alt ist,

die deutsche Staatsangehörigkeit hat,

mindestens drei Monate vor der Wahl einen Wohnsitz in Deutschland hat oder sich gewöhnlich dort aufhält und

nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen ist.

Deutsche, die im Ausland leben und nicht in Deutschland gemeldet sind, werden nicht automatisch in ein Wählerverzeichnis eingetragen. Wollen Auslandsdeutsche an der Bundestagswahl teilnehmen, müssen sie einen schriftlichen Antrag stellen.

Wählende bei der Bundestagswahl haben zwei Stimmen. Mit der Erststimme wird per Direktwahl eine Wahlkreisabgeordnete oder ein Wahlkreisabgeordneter gewählt, die oder der per Direktmandat in den Bundestag einzieht. Die Erststimme wird auf dem Wahlzettel auf der linken Stimmzettelhälfte abgegeben.

Mit der Zweitstimme wird die Landesliste einer Partei gewählt. Die Zweitstimme entscheidet so über die Mehrheitsverhältnisse im Bundestag – also darüber, wie viele Sitze einer Partei zustehen. Die Zweitstimme wird auf dem Wahlzettel auf der rechten Stimmzettelhälfte eingetragen.

Zu welchem Wahlkreis gehört Linnich?

Aldenhoven gehört zum Wahlkreis 90, der den gesamten Kreis Düren umfasst. Dazu gehören neben der Stadt Düren auch noch Aldenhoven, Heimbach, Hürtgenwald, Inden, Jülich, Kreuzau, Langerwehe, Merzenich, Nideggen, Niederzier, Nörvenich, Titz und Vettweiß.

Wer stellt sich im Wahlkreis 90 zur Wahl?

Thomas Rachel (CDU): Die CDU im Kreis Düren stellt erneut Thomas Rachel als Kandidaten für die Bundestagswahl im September auf. Rachel erhielt 73 von 75-Delegiertenstimmen und damit 97,3 Prozent. Der Dürener Thomas Rachel gehört dem Bundestag seit 1994 an, ist seit 2005 Staatssekretär und seit 2012 CDU-Kreisvorsitzender.

Dietmar Nietan (SPD): Dietmar Nietan (SPD) tritt bei der Bundestagswahl am 26. September erneut für seine Partei als Kandidat an. Das Ergebnis war eindeutig: 95,89 Prozent der Delegierten stimmten für den 56-jährigen Dürener (74 abgegebene Stimmen, eine ungültig, 70 Ja- und zwei Nein-Stimmen sowie eine Enthaltung). Für Nietan, der seit 2014 auch Bundesschatzmeister seiner Partei ist, ist es die siebte Nominierung als Bundestagskandidat.

Chris Andrä (Bündnis 90/Die Grünen): Der Dürener Kreisverband der Grünen schickt mit dem ehemaligen Langerweher Bürgermeister-Kandidaten Chris Andrä ein neues Gesicht in den Bundestagswahlkampf. Der Dürener Direktkandidat der vergangenen Jahre, Oliver Krischer, geht bei dieser Wahl im Wahlkreis Aachen als Direktkandidat ins Rennen. Andrä spricht sich für einen „Umweltschutz, verbunden mit digitalem Wandel aus“. Den anstehenden Strukturwandel in der Region benannte er als „das Thema für den kommenden Bundestagswahlkampf“.

Laura Jacobsen-Littig (FDP): Die FDP im Kreis Düren hat die Langerweher Unternehmerin Laura Jacobsen-Littig als Bundestagskandidatin aufgestellt. Die 28-Jährige betreibt seit 2020 die Traditionsfirma „Lambertus Bräu und Brand“ in Linnich. Jacobsen-Littig gehört als sachkundige Bürgerin der FDP-Kreistagsfraktion an. Dort vertritt sie die Liberalen im Ausschuss für Gesundheit, Verbraucherschutz und Tierschutz und ist Stellvertreterin im Ausschuss für Kreis- und Regionalentwicklung.

Lesen Sie auch Bundestagswahl : Die wichtigsten Punkte im Wahlprogramm der FDP

Wolfgang Kochs (AfD): Wolfgang Kochs ist 55 Jahre alt und lebt in Titz. Er ist verheiratet und angestellt als Elektrotechnik-Ingenieur. Er ist Abgeordneter und stellvertretender Fraktionsvorsitzender im Kreistag Düren. Seinen Schwerpunkt in der bundespolitischen Arbeit sieht er in der Klima- und Energiepolitik. Bei der Kommunalwahl 2020 kandidierte er als Landratsbwerber.

Lesen Sie auch Bundestagswahl : Die wichtigsten Punkte im Wahlprogramm der AfD

Bei der Bundestagswahl 2017 lag die Wahlbeteiligung in Linnich bei 78,15 Prozent.

Die Erststimmen-Anteile verteilten sich wie folgt:

Thomas Rachel (CDU): 45,45 Prozent

Dietmar Nietan (SPD): 32,22 Prozent

Oliver Krischer (Bündnis 90/Die Grünen): 4,41 Prozent

Valentin Veithen (Die Linke): 3,41 Prozent

Katharina Kloke (FDP): 5,37 Prozent

Bernd Essler (AfD): 7,67 Prozent

Gunther Neubert (Piraten): 0,75 Prozent

Walter Leo Schreinemacher (Freie Wähler): 0,71 Prozent

Die Zweitstimmen verteilten sich wie folgt auf die Parteien:

CDU: 39,48 Prozent

SPD: 29,23 Prozent

Bündnis 90/Die Grünen: 4,63 Prozent

Die Linke: 4,71 Prozent

FDP: 10,39 Prozent

AfD: 8,33 Prozent

Piraten: 0,64 Prozent

Tierschutzpartei: 0,88 Prozent

Sonstige: 1,73 Prozent

Wann öffnen die Wahllokale in Linnich?

Die Wahllokale sind am 26. September 2021 von 8 bis 18 Uhr geöffnet.

In welchem Wahllokal muss ich wählen?

Die Adresse des Wahllokals, in dem Sie Ihre Stimme am Wahlsonntag abgeben können, finden Sie auf der Wahlbenachrichtigung, die Ihnen etwa vier Wochen vor der Wahl postalisch zugestellt wird.

Ich habe meine Wahlbenachrichtigung verloren. Was nun?

Wenn Sie Ihre Wahlbenachrichtigung verloren haben, können Sie trotzdem wählen gehen. Sie können dazu einfach am Wahltag in Ihr Wahllokal gehen und sich dort mit Ihrem Personalausweis oder Reisepass ausweisen.

Sollten Sie auch die Adresse des Wahllokals vergessen haben, erkundigen Sie sich am besten im Wahlamt nach der korrekten Adresse.

Sollten Sie gar keine Wahlbenachrichtigung erhalten haben, stehen Sie möglicherweise nicht im Wählerverzeichnis. Auch in diesem Fall sollten Sie sich rechtzeitig an das Wahlamt wenden.

Wie und wo kann ich Briefwahl beantragen?

Wer per Briefwahl wählen möchte, braucht dazu einen Wahlschein. Diesen können Sie bei der Gemeinde Ihres Hauptwohnsitzes persönlich oder schriftlich beantragen. Auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung befindet sich ein entsprechender Antragsvordruck. Sollten Sie bereits früher wissen, dass Sie per Briefwahl wählen möchten, können sie den Antrag auch stellen, bevor Ihnen die Wahlbenachrichtigung zugestellt wurde. Dazu müssen Sie die folgenden Angaben machen:

Familienname

Vorname

Geburtsdatum

Wohnanschrift

Der Wahlschein kann bis spätestens um 18 Uhr am Freitag vor dem Wahltag beantragt werden.

Wer zahlt bei der Briefwahl das Porto?

Wenn Sie per Briefwahl wählen, müssen Sie Ihren Wahlbrief innerhalb von Deutschland nicht frankieren.

Foto: dpa/Michael Kappeler 10 Bilder Die Bundeskanzler seit 1949

(nile)