Baustelle : Brücke der L228 in Linnich wird saniert

Brücke der L228 in Linnich wird saniert

In Linnich wird die Brücke über dem Merzbach saniert und dazu komplett gesperrt (Symbolbild). Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Linnich Die Brücke über dem Merzbach in Linnich wird saniert. Dafür muss die Mahrstraße komplett gesperrt werden. Die Bauarbeiten soll mehrere Monate dauern.

Ab Montag, 5. September, wird die L228, also die Mahrstraße in Linnich, zwischen der B57 und der Mäusgasse komplett gesperrt. Der Landesbetrieb Straßen.NRW beginnt dann mit der Sanierung der Brücke über den Merzbach und der Fahrbahn. Der Durchgangsverkehr wird weiträumig ab Merzenhausen beziehungsweise ab Rurdorf umgeleitet. Die Anwohner der Mahrstraße können ihre Grundstücke in der Bauphase grundsätzlich befahren.