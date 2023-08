Einsatz in Linnich : Betrunkener Autofahrer (33) flüchtet nach Unfall

Einsatz in Linnich

Der Unfallfahrer ließ sein Auto in Linnich zurück und flüchtete (Symbolbild). Foto: dpa-tmn/Roland Weihrauch

Linnich Ein betrunkener Mann hat am späten Freitagabend einen geparkten Wagen mit seinem Auto gerammt. Er flüchtete und ließ sein Fahrzeug in der Nähe zurück. Die Ermittlungen waren erfolgreich.

Am späten Freitagabend gegen 23.30 Uhr wurden mehrere Anwohner der Mahrstraße in Linnich durch einen Knall auf einen Unfall aufmerksam. Sie stellten fest, dass einer der dort geparkten Pkw stark beschädigt wurde und ein schwarzer Wagen mit Neusser Städtekennung vom Unfallort in Richtung Rurdorfer Straße flüchtete.