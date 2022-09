Unfall beim Abbigen : Autofahrer zwischen Sattelschlepper und Auflieger eingeklemmt

Linnich Bei einem Unfall auf der B57 am frühen Donnerstagmorgen ist ein 27-jähriger Autofahrer schwer verletzt worden. Er wollte einen nach links abbiegenden Lastwagen überholen und wurde dabei eingeklemmt.

Ein 29-jähriger Lkw-Fahrer war am frühen Morgen gegen 4 Uhr auf der Bundesstraße 57 in Fahrtrichtung Gereonsweiler unterwegs, gefolgt von einem 27-jährigen Autofahrer. Vor einem nach links abgehenden Feldweg setzte der Lastwagenfahrer seinen Blinker und verringerte die Geschwindigkeit.

Der Autofahrer setzte zeitgleich zum Überholvorgang an. Als der Lastwagen dann zum Abbiegen ansetzte, kam es zur Kollision. Erst im angrenzenden Feld kamen die Fahrzeuge zum Stillstand, das Auto wurde dabei zwischen Sattelschlepper und Auflieger eingeklemmt.

Der Fahrer wurde schwer verletzt durch einen Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 25.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die B57 war in der Folge für mehrere Stunden gesperrt.