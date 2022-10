Polizei sucht Zeugen : 40-Jähriger aus Linnich vermisst

Linnich Der Mann mit geistiger Behinderung ist am Donnerstagnachmittag verschwunden. Er war von zu Hause aufgebrochen, um einzukaufen. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich zu melden.

Neben seiner geistigen Behinderung ist der 40-Jährige auf lebensnotwendige Medikamente angewiesen. Möglicherweise ist er in einen falschen Bus gestiegen. Laut einem Zeugen wurde er in einer Linie Richtung Jülich gesehen. Die Polizei bittet darum, aufmerksam zu bleiben. Zeugen, die den Vermissten wiedererkennen, werden gebeten sich umgehend an die Leitstelle der Polizei zu wenden. Die Telefonnummer ist 02421/949-6425.