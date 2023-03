St. Josef : 1000 Demonstranten fordern Krankenhaus-Erhalt in Linnich

Mehr als tausend Menschen marschieren für den Erhalt des St. Josefs-Krankenhauses durch Linnich. Foto: Silvia Jagodzinska

Linnich Mehr als 1000 Demonstranten haben am Sonntag in Linnich den Erhalt des Krankenhauses gefordert. Bei der Demo meldeten sich auch viele Patienten zu Wort.

Von Silvia Jagodzinska

„Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns St. Josef klaut“, ertönte durch den Lautsprecher und aus den Kehlen von mehr als 1000 Demonstranten für den Erhalt des St.-Josef-Krankenhauses in Linnich. Trommelschläge und Pfeifkonzerte setzten die passenden Akzente während des Demo-Marsches vom Place de Lesquin zum Krankenhaus. „Das ist sehr, sehr traurig. Diese Demo hätte schon längst stattfinden sollen“, sagte Marianne Mertz aus Linnich.

Das Krankenhaus müsse nach 135 Jahren seine Tore schließen, da es aus Profitgründen und zur Rettung des St. Elisabeth-Krankenhauses Jülich geopfert werde, so der Tenor. „Wir fordern den Erhalt des Krankenhauses und seines Personals und die Sicherstellung der Gesundheitsversorgung“, betonten die Organisatoren der Veranstaltung vom Verein „Wir in Linnich“, der sich als Vermittler zwischen Bürgern und der Politik versteht. Nichtsdestotrotz riefen sie zum friedlichen Protest auf: „Nicht gegen Jülich, sondern für Linnich“.

Tränen flossen in Höhe des Krankenhauses, wo sich besonders viele Teilnehmer eingefunden hatten. Einige Pro-Krankenhaus-Kämpfende wollten sich persönlich einbringen. Dorothea Gerards etwa bezeichnete das St.-Josef-Hospital als „Krankenhaus mit Herz“ und monierte, NRW-Gesundheitsminister Laumann habe den Brief des Linnicher Vereins von Mitte Februar nicht einmal beantwortet. Nicht zuletzt reicht der Stammpatientenkreis weit über Linnich hinaus.

„Ich habe mich immer wieder für dieses Krankenhaus entschieden, weil dort kompetente Ärzte und Pflegepersonal vorhanden sind. Es ist zudem ein kleines Haus, wo der Patient noch als Mensch gesehen wird und nicht nur als eine Nummer“, sagte Gaby Markovic aus Aldenhoven. Letzteren Aspekt betonten mehrere Teilnehmerinnen der Demo. Nicole Henseler, die 1988 in Linnich geboren wurde, kommt aus Hückelhoven und wurde in St. Josef am Kreuzband operiert. Ihre Familie „würde immer wieder nach Linnich ins Krankenhaus fahren“.

Aus Hückelhoven kommt auch Trudy Vossen, die mehrfach selbst in Linnich Patientin war, vom kompliziertem Knöchelbruch über eine gynäkologische OP, eine Knieprothese bis hin zu Gastro- und Koloskopien. Zudem hat sie ihre beiden Kinder in „St. Juppes“ entbunden und ihre Tochter Carina hat in Linnich den Beruf der Krankenschwester erlernt.

Hubertine Stiller aus Linnich hob die „sehr gute Behandlung“ der ganzen Familie in St. Josef hervor und die Tatsache, dass ihr Mann nach einer Blinddarmentzündung in Linnich notoperiert wurde: „Er hat dem Krankenhaus sein Leben zu verdanken“, unterstrich sie und setzte einen erwähnenswerten Aspekt nach: „Kurze Wege zum Krankenhaus sind wichtig. Das Jülicher Krankenhaus ist zwar nur 15 Kilometer entfernt. Es ist aber nicht in 30 Minuten zu erreichen“.

Bettina Wolff aus Geilenkirchen-Hatterath, angelockt vom guten Ruf des St. Josef-Krankenhauses, vor allem seiner speziellen Wirbelsäulenchirurgie, wurde von Dr. Samir Smajic, bislang Chefarzt für Spezielle Orthopädie, Unfall- und Wirbelsäulenchirurgie im St.-Josef-Krankenhaus, erfolgreich operiert. „Vom ersten bis zum letzten Tag habe ich mich dort gut aufgehoben gefühlt, es lief alles reibungslos und fast schon familiär“, unterstrich sie.

Eine ganz besondere Visitenkarte für Linnich ist die Dankbarkeit des Patienten Dalibor Jurkic aus Sarajewo (Bosnien/Herzegowina), der in der Nähe von Frankfurt wohnt. Dr. Smajic und sein Team operierten ihn ebenfalls an der Wirbelsäule. Die Zeitungen in Sarajewo berichteten darüber. Jurkic bedankte sich „für seine Befreiung. Ich weiß jetzt, was Glück bedeutet“ sagte er.