Bioprocess-Leiterin bei Dasgip : Für die „große Liebe“ ihrer Karriere kommt sie nach Jülich

Ging mit 16 von Hongkong in die USA: Die Biologin Lina Tao an ihrem neuen Arbeitsplatz in Jülich. Foto: MHA/Kristina Toussaint

Jülich Seit Anfang des Jahres leitet Lina Tao die Bioprocess-Sparte des Laborgeräteherstellers Eppendorf. Ihre Laufbahn hat sie von Hongkong über die USA bis nach Singapur geführt. Was verschlägt sie jetzt nach Jülich?

„Wenn ich eine Herausforderung sehe, kann ich nicht anders, als sie anzunehmen“, sagt Lina Tao über sich. Die nächste kleine, die ansteht: die praktische und theoretische Prüfung für ihren deutschen Führerschein. Die große, die sie zuletzt angenommen hat: die Leitung des Bereichs Bioprocess beim Laborgerätehersteller Eppendorf.

Bioprocess – der Einsatz lebender Zellen oder deren Bestandteile zur Herstellung bestimmter Produkte – bezeichnet sie als den roten Faden, die „große Liebe“ ihrer Karriere. „Bioprocess ist eine absolute Ausnahmebranche, die sich super-schnell und super-dynamisch entwickelt“, sagt die Biologin. Der weltweite Biotechnologie-Markt wachse um etwa 15 Prozent im Jahr. In der kleinen, zu diesem Markt gehörenden Sparte der Zell- und Gentherapie, auf die man sich bei Eppendorf mit seinem Bioprocess-Geschäft künftig stark fokussieren will, werde das Wachstum über die kommenden fünf Jahre sogar bei 40 Prozent liegen. „Wir werden große Durchbrüche bei Behandlungs- und Heilungsmöglichkeiten sehen“, ist sie überzeugt.

Bioprocess Dafür ist es gut Die Bioprocess-Produkte von Dasgip werden unter anderem in der Lebensmittelherstellung und der Entwicklung von medizinischen Wirkstoffen eingesetzt. Hergestellt werden neben Bioreaktoren auch Pipetten und Ultra-Tiefkühlgeräte – alles rund um die Verwahrung und Bearbeitung von Proben. Zum Einsatz gekommen sind die Bioreaktoren zuletzt unter anderem bei der Entwicklung der mRNA-Impfstoffe von Biontech.

Dass der Wechsel aus dem Vertrieb an die Ressortspitze auch einen Umzug von Singapur ins beschauliche Jülich mit sich brachte, hat die 48-Jährige nach eigener Aussage keinen Moment zögern lassen. Zwar hat Eppendorf neben der 2012 aufgekauften Jülicher Dasgip einen zweiten Standort für Bioprocess-Produkte im US-Bundesstaat Connecticut aufgebaut, die Steuerung des Geschäftsbereichs Bioprocess wird aber auch weiterhin im Gewerbegebiet Königskamp liegen. Hier sitzen das globale Marketing, das Produktmanagement, eine große Abteilung für Forschung und Entwicklung und die Experten für Digitallösungen. Dass hier der richtige Standort dafür ist, und dass Tao als erste Leiterin der neu ausgerichteten Sparte vor Ort in Jülich sein wollte, sei ein „no brainer“ gewesen, habe sich also von selbst verstanden.

„Ich bin ein neugieriger und abenteuerlustiger Mensch“, sagt Tao, die in Hongkong geboren und aufgewachsen ist, über sich. „Mein Vater hat immer viele Geschichten von seinen Reisen erzählt.“ So habe er ihr wohl auch den Floh von der großen Welt, die es zu entdecken gilt, ins Ohr gesetzt. Als Tao mit 15 begann, ihre Eltern um die Erlaubnis zu beknien, zur Familie ihres Vaters in die USA zu ziehen, konnte dieser dann auch nicht anders, als ihr bei der Erfüllung dieses Wunsches zur Seite zu stehen. „Meine Mutter war bestimmt zwei Jahre sauer auf ihn“, erzählt Tao heute mit einem Schmunzeln. Mit 16 siedelte sie über und ging fortan in Kansas City im Bundesstaat Missouri auf die High School.

Schon in der Schule haben sie die Natur und Naturwissenschaften gefesselt. „Ich war fasziniert davon, unsere Erde besser zu verstehen, wie entsteht ein Tsunami, ein Erdbeben und so weiter.“ Nach der Schule schrieb sie sich für ein Geologie-Studium ein. Eine Fehlentscheidung – dauernd geht es um Minerale und Gesteine. „Mir wurde klar, dass ich nicht drei Jahre lang Steine anschauen kann“, erzählt sie lachend. Dafür hatte sie andere Fächer kennengelernt und ihre Neugier für die Humanbiologie entdeckt. Sie wechselte das Studium und legte nach ihrem ersten Job als Forschungsassistentin bei Bayer einen Master in Business Administration mit Schwerpunkt Marketing obendrauf.

Der Kontakt zu den Kunden gefällt ihr, und sie macht den Schritt in den Vertrieb: als zweite Angestellte einer Außenstelle in Boston fängt sie 2005 bei Dasgip an – die erste Verbindung zu Jülich. Auf Geschäftsreisen lernt sie die Stadt, Deutschland und Europa kennen. 2012, zufällig in dem Jahr, in dem Eppendorf Dasgip übernimmt, wechselt Tao zu einer amerikanischen Firma nach Singapur. „Das war ein bewusster Schritt, um noch mehr internationale Erfahrungen zu sammeln“, berichtet sie. Zwar stammt die Familie ihrer Mutter aus dem Stadtstaat, ähnlich wie Jülich war es aber ein Ort, den sie nur von Besuchen kannte. „Ein winziger Ort mit sechs Millionen Menschen – das war komplett anders zu meiner Umgebung in den USA“, sagt sie.

Und jetzt: Das kleine Jülich? „Hier in der Region gibt es viel zu entdecken“, sagt Tao, die gern mit ihrem Silky Terrier Nicky in der Natur unterwegs ist. Die beiden wohnen in Aachen, zwischen der Innenstadt, die Tao wegen Theater und Kino schätzt, und dem Lousberg, den Nicky bevorzugt. Für Aachen hat sie sich wegen der Anbindung an die Flughäfen entschieden, als Gesamtchefin für die Bioprocess-Sparte ist sie weiterhin viel unterwegs. Zu Eppendorf ist Tao übrigens schon 2020 „zurückgekehrt“: Als das Unternehmen für den Aufbau eines Standorts in Singapur eine Leitung für den globalen Vertrieb suchte, sah Tao die Chance, von ihrer Regionalleitungsstelle einen Schritt nach vorn zu machen. „Das war eine Art Nachhausekommen“, sagt sie.