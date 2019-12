Umfrage zu Silvester : Lieber nur zugucken, als selbst zu böllern

Jülicher Land In unserer Umfrage zu Silvester in der Jülicher Innenstadt ist der Tenor eindeutig: Die Jülicher kaufen weniger Feuerwerkskörper, sprechen sich aber nicht für Verbote aus.

Traditionsgemäß startet am letzten Wochenende des Jahres der Feuerwerkskörperverkauf unter anderem in Discountern und Baumärkten – doch wenn es nach den Jülichern geht, dürfte der Verkauf dieses Mal mau ausgefallen sein. Bei einer Umfrage in der Innenstadt gaben die meisten an, kein Feuerwerk mehr zu kaufen. Dabei haben sie unterschiedliche Gründe, die nicht alle etwas mit Umweltschutz zu tun haben.