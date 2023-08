Geflüchtete im Kreis Düren : Kommunen stellen sich auf zusätzliche Zuweisungen ein

Wurde zum Ferienende in Nideggen gerade wieder von einer Flüchtlings-Notunterkunft in ein Gebäude für Schul- und Vereinssport umfunktioniert: die Mehrzweck- und Stadthalle Nideggen. Muss das wieder zurückgedreht werden? Foto: MHA/Volker Uerlings

Kreis Düren Die NRW-Kommunen müssen sich auf steigende Zuweisungszahlen einstellen, weil die Kapazitäten in den Landeseinrichtungen knapp werden. Wie reagieren die stark belasteten Städte und Gemeinden im Kreis Düren?

Die Landeskommunen müssen sich erneut auf deutlich steigende Zahlen geflüchteter Menschen einstellen. Das geht aus einer Mitteilung des NRW-Familienministeriums aus der vergangenen Woche hervor. Der Städte- und Gemeindebund, der die Information in einem Schnellbrief an seine Mitglieder weitergegeben hat, sieht die Gründe einerseits in einer jahreszeitlich bedingten gesteigerten Zahl von Einwanderern, andererseits im „stockenden“ Ausbau der Landeseinrichtungen.

Diese sind dem Ministerium zufolge aktuell zu durchschnittlich 89 Prozent belegt, die Kapazitäten der Erstaufnahmeeinrichtungen seien ausgelastet beziehungsweise teilweise bereits überbelegt. Um Platz zu schaffen, müssten die Zuweisungen in die Kommunen vorzeitig erfolgen. Für die Woche ab dem 28. August ist landesweit von 1500 Zuweisungen die Rede. Der Städte- und Gemeindebund schreibt in seiner Mitteilung: „Wir gehen davon aus, dass es sich hierbei nicht um eine einmalige Erhöhung der Zuweisung an Kommunen handelt, sondern dass dieses Niveau in den kommenden Monaten zumindest beibehalten werden muss.“

Die Stadt Nideggen hatte als erste im Kreis Düren mit der Mehrzweckhalle innerhalb des Schulzentrums eine Gemeinschaftseinrichtung zur Unterbringung Geflüchteter umwidmen müssen. Vor einem knappen Jahr wurde der Multifunktionsbau für Schul- und Vereinsaktivitäten gesperrt und in eine Flüchtlingsunterkunft umgewandelt. Das wurde zum Ende der Sommerferien zurückgedreht. „Wir haben zum Ferienende den Mut aufgebracht, die Halle zu räumen“, berichtet Bürgermeister Marco Schmunkamp (parteilos) vom Abbau der Betten und Stellwände. Jetzt wurde auch Nideggen von der Ankündigung überrascht, dass deutlich mehr Geflüchtete zugewiesen werden könnten. Ganz genau wissen die Verantwortlichen in der Stadt noch nicht, was auf sie zukommt. „Wir sind davon ausgegangen, dass wir ohne die Mehrzweckhalle klarkommen. Aber wir haben allen Nutzern gesagt, dass sie den Notfallplan nicht weit weg legen sollen, mit einer Vorlaufzeit von vier Wochen können wir das wieder zurückdrehen. Wir warten aber ab, bis uns klare Zahlen vorliegen“, berichtet der Verwaltungschef weiter.

Im Kernort von Titz soll ein weiterer Wohncontainer entstehen. Foto: MHA/Kristina Toussaint

Die Stadt habe zuletzt als Folge von Anmietungen und Erwerb von Wohnungen ein bisschen Luft gewonnen, bis die geplanten Neubauten – zum Beispiel die Oktogone in Rath – errichtet worden sind. Das könnte im März/April laut Marco Schmunkamp der Fall sein. Sollten nun im Herbst sehr viele Flüchtlinge zugewiesen werden und die Mehrzweckhalle doch gebraucht werden, wäre das „der schlechteste Zeitpunkt“, denn eine Halle für Schul- und Vereinssport wird in der kalten und dunklen Jahreszeit natürlich in besonderer Weise benötigt.

In Jülich ist schon bekannt, mit wie vielen Menschen in den kommenden Wochen zu rechnen ist. Insgesamt müsse die Verwaltung in den nächsten zwei Wochen 16 neu zugewiesene Personen unterbringen, berichtet Sozialdezernent Thomas Mülheims auf Nachfrage unserer Zeitung. In den vergangenen Wochen waren die Zahlen der untergebrachten Geflüchteten in der Stadt relativ konstant gewesen. „In allen Bereichen stoßen wir langsam aber sehr sicher an unsere Grenzen“, betont Mülheims. „Wir möchten helfen und tun es auch, aber die Menge ist für meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einfach eine wahnsinnige Belastung.“

In Titz beschäftigt sich die Politik gleich zum Start der neuen Sitzungsrunde im Sozialausschuss am kommenden Mittwoch (23. August, 18 Uhr) mit der Landes-Mitteilung. „Welche Auswirkungen die vorzeitigen Zuweisungen konkret für uns haben werden, wissen wir aktuell noch nicht“, sagt die Beigeordnete Annika Schmitz. Schon jetzt steigen die Zahlen in der Landgemeinde, nachdem sie auch hier im Juli konstant waren. Allein in der ersten Augustwoche kamen laut Verteilstatistik der Bezirksregierung zwölf Personen hinzu.

Geplant ist neben der Fertigstellung einer Unterkunft in Rödingen der Bau einer weiteren Containeranlage am Rand des Kernortes, der Standort wird der Verwaltung zufolge aktuell geprüft. Die Verwaltung sieht zudem vor, bei Zustimmung des Gemeinderats (31. August) die aktuell mit einer Vollzeitstelle ausgestattete Integrationsarbeit um eine halbe Stelle zu verstärken.

(kt/vpu)